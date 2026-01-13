Pilar García de la Granja, sobre los comedores sociales: "En este país el 60% están financiados por la Fundación La Caixa"

La renovación de Isidro Fainé al frente de la Fundación La Caixa se ha adelantado con una noticia de gran calibre: un presupuesto récord de 710 millones de euros para obra social este año. Así lo ha analizado la periodista Pilar García de la Granja en la sección 'Economía de bolsillo' del programa 'Herrera en COPE', donde ha destacado la magnitud de la entidad, considerada la tercera fundación más grande de Europa. El año pasado, la fundación ya destinó más de 600 millones de euros a fines sociales, educativos y de investigación.

CriteriaCaixa, el motor financiero de la fundación

La capacidad para movilizar tal cantidad de recursos proviene, según ha explicado García de la Granja, de CriteriaCaixa, el brazo inversor de la Fundación La Caixa. Este holding gestiona activos valorados en 37.000 millones de euros, lo que lo convierte en el "fondo de inversión más grande de este país". La clave de su éxito radica en la visión de Fainé y en una cartera de hasta 100 empresas participadas que "funcionan todas como un reloj".

Entre las compañías que generan los dividendos para financiar la obra social se encuentran gigantes como Telefónica, CaixaBank y Naturgy. Pilar García de la Granja ha calificado de "extraordinario" el modelo, ya que estas empresas no solo aportan beneficios económicos, sino que también apoyan "el empleo de calidad y la innovación", permitiendo a su vez que decenas de otras fundaciones puedan llevar a cabo su labor.

Un pilar social con impacto en toda España

El impacto de esta inversión se extiende por todas las comunidades autónomas. La obra social financia desde comedores sociales y programas de acompañamiento para personas en exclusión social hasta centros culturales, deportivos y programas educativos en cárceles. La periodista ha aportado un dato revelador para ilustrar su alcance: "El 60 por 100 de los comedores sociales en este país están financiados por la Fundación La Caixa".

Durante la conversación con el periodista Jorge Bustos, se ha subrayado cómo la obra social de La Caixa funciona como "casi un pilar más del estado de bienestar", en palabras de Bustos, a pesar de ser una iniciativa privada. García de la Granja ha reafirmado esta idea, destacando la colaboración público-privada como "una de las garantías del éxito para llevar adelante proyectos de solidaridad". Con la vista puesta en el futuro, la fundación espera que su presupuesto supere los 800 millones de euros en el año 2030.