Sánchez se lanza contra los 'tecnoligarcas' en su nueva cruzada digital: ¿Quiénes son?

El término tecnoligarca ha irrumpido en el debate público para definir a los grandes magnates que controlan las nuevas tecnologías, como Elon Musk, propietario de X, o Pável Dúrov, fundador de Telegram. El asunto ha sido analizado en el programa Herrera en COPE, donde el periodista Jorge Bustos ha contextualizado la nueva ofensiva de Pedro Sánchez contra estas figuras, a quienes el presidente ha señalado como sus nuevos adversarios.

escucha aquí el podcast Tecnoligarca, por Rebeca Argudo | Traficantes de Palabras Traficantes de palabras Escuchar

Según la reflexión de Jorge Bustos en la sección ‘Traficantes de Palabras’, esta estrategia busca desviar la atención en un momento de alta complejidad política, marcado por el caos ferroviario, la cercanía de las elecciones aragonesas y las causas judiciales que afectan al entorno directo del presidente. Sánchez, apunta Bustos, ha decidido "buscarse enemigos que él cree a su altura y que le sean rentables para distraer la atención".

La cruzada del 'salvador de las democracias'

La periodista Rebeca Argudo describe la ofensiva del presidente como su "última cruzada", en la que se presenta como un "autopercibido salvador de las democracias occidentales". El objetivo, según narra Argudo con ironía, es "protegerá a los niños del salvaje oeste digital" y de un "universo tóxico e impune", utilizando como principal herramienta la prohibición "a golpe de prohibición" para lograrlo.

Esta postura choca frontalmente con las advertencias de la Comisión Europea, que ya ha recordado la carencia de competencias de los estados miembros para imponer condiciones a empresas privadas con actividad en toda la Unión. Pese a ello, según Argudo, el presidente proclama con contundencia: "No nos van a quebrar, porque la voz de la razón no va a ser doblegada por los salmos del algoritmo".

Reacciones desde Silicon Valley

La respuesta de los aludidos no se ha hecho esperar. Desde lo que el propio Sánchez describe como un "universo tóxico", Elon Musk, dueño de X, ha respondido llamándole "Dirty Sánchez", mientras que Pavel Durov, de Telegram, ha alertado a sus usuarios sobre la "amenaza a la libertad en Internet" que supone el anuncio del Gobierno español.

EFE Elon Musk, director ejecutivo de SpaceX y xAI

Lejos de rehuir el enfrentamiento, el presidente parece acogerlo, como resume Rebeca Argudo con una cita apócrifa que le atribuye: "Deja que los tecnoligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos". La periodista concluye cuestionando esta elección, al recordar que se trata de una cita falsa que equipara al presidente con "un zumbado desconectado de la realidad" que, acompañado de un sirviente, se dedica a pelear "contra molinos de viento".