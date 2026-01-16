Luis, carnicero: "Estoy harto porque cada día tengo que trabajar media hora más en la carnicería sólo por las nuevas normativas"

La economista Pilar García de la Granja ha detallado en la sección 'Economía de bolsillo' de 'Herrera en COPE' las nuevas cuotas para los autónomos de cara a 2026. Según ha explicado a Jorge Bustos, los trabajadores por cuenta propia que coticen por la base mínima pagarán a la Seguridad Social cuotas mensuales que irán desde los 200 hasta los 590 euros, dependiendo de sus rendimientos netos.

Un sistema en plena transición

Estas cifras, que se mantienen igual que en 2025, contrastan con las de 2024, cuando las cuotas oscilaban entre los 225 y los 530 euros. Este sistema de cotización por ingresos reales, acordado con las principales organizaciones de autónomos, arrancó a principios de 2023 y se encuentra en un período de transición de 9 años que se extenderá hasta 2032, con 15 tramos de cuotas.

Además, García de la Granja ha recordado que desde el 1 de enero las cuotas también se han visto incrementadas por la subida de casi un 1% del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Se trata de un gravamen que pagan todos los trabajadores, tanto por cuenta ajena como autónomos, y que tiene como objetivo nutrir el fondo de reserva de las pensiones.

La burocracia, un lastre añadido

Pero las cuotas no son el único problema para los autónomos. Tal como ha señalado la experta, el año pasado los autónomos, pymes y pequeños comerciantes vieron cómo se aprobaban 1.400 nuevas normas legislativas. Esto supone que la hiperactividad legislativa se ha incrementado un 196% respecto al año previo a la pandemia.

Este exceso de burocracia afecta directamente al día a día de los trabajadores, como ha contado Luis, un carnicero: "Yo ya estoy muy, muy harto de que cada poco tiempo haya una nueva normativa, tanto en sanidad, como laboral, como fiscal. Ha llegado un momento en que tienes que meterte media hora más, porque te hartas más tiempo del tema de la burocracia en cubrir todo lo que te exigen, que realizar tu trabajo".

Como ha apuntado Jorge Bustos, esta situación de impuestos y burocracia termina afectando no solo a la facturación de los autónomos, sino a la riqueza y, en última instancia, a toda la sociedad en su conjunto.