Yolanda Gómez, experta económica: "En 2007, se vendieron las mismas viviendas, pero entonces las nuevas eran más de 300.000, ahora son 150.000"

El problema de la vivienda en España sigue arrojando datos sorprendentes que han sido analizados en el programa 'La Linterna' de COPE. Durante la sección 'Clases de Economía', la experta económica y subdirectora de ABC, Yolanda Gómez, ha desgranado las últimas cifras de un mercado que parece no tener techo. A pesar de que el precio del metro cuadrado subió más del 13% en 2025, se han vendido más de 700.000 casas, una cifra que no se veía desde el año 2007, en plena burbuja inmobiliaria. La fuerte demanda, en la que en algunas zonas como Barcelona los extranjeros protagonizan la mitad de las compras, es uno de los factores clave.

Un mercado en ebullición

El año 2025 se ha cerrado con un total de 714.237 viviendas vendidas, lo que supone un incremento del 11,5% respecto a 2024. El sector experimentó picos de crecimiento de hasta el 40% en los meses de marzo y mayo, con el inmueble de segunda mano como el claro dominador del mercado, concentrando el 78% de las adquisiciones. Además, se han firmado más de medio millón de hipotecas, la cifra más alta de los últimos 15 años, aunque un tercio de los compradores no necesitó financiación, una situación que evidencia la dificultad de acceso para muchos ciudadanos, ya que los expertos calculan que se necesitan siete años de ahorro para la entrada de un piso.

Getty Images/iStockphoto La mejor hipoteca de león

Según José María Alfaro, presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), la situación es clara: "Prácticamente todo el stock que se comercializa tiene demanda sobrada". Alfaro apunta a que "solamente el incremento incesante de los precios está atemperando un poco las compraventas". Sus previsiones son de tal calibre que considera "muy probable, incluso, que este año 2026 lleguemos a superar la barrera del 2007", lo que para algunos convierte la inversión en vivienda en una opción de alta rentabilidad.

La clave: la falta de obra nueva

La subdirectora de ABC, Yolanda Gómez, ha manifestado su sorpresa por el volumen de ventas con un alza de precios tan significativa: "La verdad es que sorprende que con una subida de precios del 13% se hayan vendido tantas viviendas". Sin embargo, la experta ha señalado la gran diferencia respecto a la anterior crisis. "En 2007, se vendieron las mismas viviendas, pero entonces las viviendas nuevas eran más de 300.000, ahora son 150.000", ha explicado. Para Gómez, "ahí está el problema, hay que construir más vivienda".

Europa Press Dos obreros trabajan en la construcción de una vivienda nueva en Madrid

Este desequilibrio entre la oferta y la demanda no solo impulsa los precios, sino que también agrava las dificultades de acceso a la vivienda, un factor que contribuye a la desigualdad. Precisamente, el ministro de Economía, Carlos Corpo, ha reconocido recientemente que "todavía queda camino por recorrer en cuanto a la reducción de brechas de desigualdad", un desafío en el que el mercado inmobiliario juega un papel fundamental.