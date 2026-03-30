Jon Ortiz, abogado: "Al aeropuerto hay que acudir con un mínimo de 3 horas, priorizar el equipaje de mano y hacer el check-in online; anticiparse y documentar todo marca la diferencia a la hora de reclamar"

Con el aumento de los desplazamientos por la Semana Santa, la planificación se vuelve crucial para evitar que las huelgas arruinen un viaje. Estas recomendaciones cobran especial relevancia ante la nueva convocatoria de huelga anunciada.

Los sindicatos CCOO, UGT y USO han programado una huelga indefinida para los trabajadores de tierra de Groundforce a partir de este lunes 30 de marzo. Los paros afectarán a los servicios de 'handling' (asistencia en tierra)] en los aeropuertos de Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia, Palma de Mallorca, Ibiza, Málaga, Las Palmas, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y Bilbao.

En este contexto, Jon Ortiz, abogado de Erreklamatu experto en reclamaciones aéreas, ha destacado la importancia de tomar medidas proactivas. Aconseja "acudir al aeropuerto con mayor antelación de lo habitual (mínimo 3 horas), priorizar el equipaje de mano para evitar problemas en la bodega y realizar el check-in online siempre que sea posible".

En situaciones como esta, la clave es anticiparse y documentar todo. Eso marca la diferencia a la hora de reclamar después" Jon Ortiz Abogado experto en reclamaciones de aeropuertos

La documentación es un pilar fundamental a la hora de protegerse. Es imprescindible guardar facturas, tarjetas de embarque y tickets de transporte alternativo, ya que sin ellos no se podrán reclamar reembolsos por conceptos como comida, alojamiento o desplazamientos.

"En situaciones como esta, la clave es anticiparse y documentar todo. Eso marca la diferencia a la hora de reclamar después", concluye Ortiz. Un respaldo digital, como una foto o un PDF en el móvil, también puede resultar válido.

Europa Press Viajeros en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 19 de diciembre de 2025

Claves para minimizar el caos

El check-in online se convierte en un paso imprescindible en estas situaciones. Esta acción permite obtener la tarjeta de embarque en el móvil, reducir el tiempo de espera en el aeropuerto y minimizar el riesgo de cancelaciones de último momento.

De este modo, si no se va a facturar maleta, se puede dirigir directamente a la puerta de embarque; en caso contrario, solo es necesario pasar por el mostrador para dejar el equipaje.

Europa Press Viajeros en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 19 de diciembre de 2025, en Madrid (España).

Huelga indefinida en el horizonte

La huelga se llevará a cabo de manera indefinida en tres franjas horarias diferenciadas: de 5:00 a 7:00, de 11:00 a 17:00 y de 22:00 a 00:00 horas. Según han comunicado los sindicatos, el motivo de la protesta es el "incumplimiento por parte de la dirección de empresa de los compromisos salariales recogidos en el convenio colectivo".

Afirman que la compañía interpreta de forma unilateral los artículos, lo que "está suponiendo una pérdida directa de poder adquisitivo".

CCOO ha detallado que la empresa utiliza una interpretación restrictiva del convenio para "dejar sin efecto lo establecido en el artículo 94, que asegura la actualización salarial conforme a la inflación acumulada desde 2022".

Además, el sindicato denuncia que la dirección ha aplicado "recortes en las subidas salariales pactadas" para determinados grupos profesionales, lo que genera desigualdades y supone un "incumplimiento directo del convenio colectivo vigente".