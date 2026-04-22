"Va a haber una pequeña subida de precio porque 18 borrascas han derribado las cosechas en España y sólo se podrá recuperar entre el 65 y el 70%"

El precio del aceite de oliva puede volver a subir. Así lo ha advertido la periodista Pilar García de la Granja en la sección 'Economía de bolsillo' del programa 'Herrera en COPE', presentado por Jorge Bustos. Tras un breve respiro, el 'oro líquido' se enfrenta a una nueva posible escalada de precios debido a que la cosecha se ha situado por debajo de las previsiones iniciales.

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Una cosecha marcada por el mal tiempo

La campaña ha estado marcada por la inestabilidad meteorológica, con 18 borrascas consecutivas durante el invierno que han tenido un "impacto enorme". Según ha explicado García de la Granja, citando datos oficiales, "las intensas lluvias y las fuertes rachas de viento han derribado entre el 35% y el 40% de la aceituna en distintas zonas productoras".

Los expertos del sector señalan que de esa cantidad de fruto caído al suelo, "solo se podrá recuperar entre el 65% y el 70%". La razón, según ha detallado la periodista, es que las aceitunas "fue arrastrado por la fuerza del agua o ha quedado atrapado entre la vegetación, y por lo tanto es irrecuperable".

Solo se podrá recuperar entre el 65 y el 70% del cultivo tras las borrascas" Pilar García de la Granja Experta económica

Como consecuencia directa, la cosecha final se reducirá en torno a un 9%, lo que se traduce en unas 124.000 toneladas menos que en la campaña anterior. Hay que recordar que entre 2022 y 2023, el precio del litro de aceite de oliva virgen llegó a costar 10 euros, y actualmente se sitúa en una horquilla de entre 6,95 y 11 euros, dependiendo de la marca.

Desde las organizaciones agrícolas aseguran que habrá una "pequeña subida de precio", si bien matizan que "no va a ser dramática". No obstante, Pilar García de la Granja advierte que habrá que esperar para ver qué pasa con la cosecha de abril y cómo impacta en el precio del gasóleo la guerra de Irán.

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El producto más robado del supermercado

Esta situación de precios elevados ha derivado en una consecuencia llamativa: el aceite de oliva es el producto más robado en los supermercados españoles. Así lo confirma el 'Barómetro del Hurto' de la empresa Checkpoint Systems, que lo sitúa en el primer puesto del ranking.

García de la Granja ha explicado los dos motivos principales de este fenómeno. La primera razón es que "está muy caro y se quiere seguir consumiendo", y la segunda es "que es muy fácil su reventa en los canales paralelos".

Según el mismo informe del año pasado, el calzado y la lencería ocupan el segundo y tercer lugar en la lista de productos más sustraídos. Además, el estudio revela que el 65% de las personas que roban lo hacen de forma esporádica.

El propio Jorge Bustos ha aportado una anécdota que refleja la situación, al comentar que en un supermercado vio cómo las tabletas de chocolate estaban custodiadas en cajas de metacrilato con cierre de seguridad, "como si fuera Fort Knox".