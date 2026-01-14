Los ganaderos han perdido un 40% del margen de beneficios por este producto sólo en diciembre y las pérdidas son de 153 millones de euros

El sector del porcino atraviesa un momento delicado. A pesar de que el foco de peste porcina de diciembre no afectó directamente a las explotaciones de cerdo de carne blanca, las consecuencias económicas han sido severas. Así lo ha analizado la periodista Pilar García de la Granja en la sección 'Economía de bolsillo' del programa 'Herrera en COPE', donde ha desgranado las cifras de una crisis que ya se deja notar. Según estimaciones de la Unión de Uniones, las pérdidas alcanzan los 153 millones de euros, una cifra que pone en jaque a una industria clave para España.

¿De dónde vienen estas pérdidas millonarias?

García de la Granja ha explicado que el principal golpe proviene de la restricción a la movilidad de los animales. En concreto, se limitó el movimiento de "61.500 cerdos", lo que ha mermado las exportaciones a mercados tan importantes como el chino. A esta situación se suma la caída del precio y del consumo. "El precio medio durante el año pasado ha experimentado una caída del 7,6 % respecto a la media del año anterior", ha detallado. Por si fuera poco, los costes de producción repuntaron casi un 2 % por la necesaria implementación de medidas de bioseguridad.

La combinación de estos factores ha tenido un impacto directo en la rentabilidad de los ganaderos. Pilar García de la Granja ha alertado de que esta situación "ha generado al loro una merma del 40 por 100 en el margen de los ganaderos", una de las cifras más preocupantes que deja esta crisis.

Un sector estratégico para España

Durante la tertulia, el periodista Jorge Bustos ha recordado la importancia del porcino, cuya facturación ha retrocedido en torno a un 17 %. Pilar García de la Granja ha aportado datos que dimensionan el peso de esta industria. En términos de empleo, da trabajo a casi medio millón de personas y su facturación anual asciende a 25.000 millones de euros.

En el plano exterior, el porcino es un pilar fundamental. "El 85 % de las exportaciones cárnicas son de porcino", ha señalado la experta, generando un saldo comercial positivo de 8.000 millones de euros, una cifra solo superada por la automoción. Su impacto en la economía nacional representa el 9,5 % del PIB industrial y el 17 % de toda la industria agroalimentaria. Además, la carne de cerdo es la más consumida en el país, liderando el gasto de los hogares con más del 47 % del total de las carnes. España es el primer productor de la Unión Europea y el segundo mayor exportador del mundo.

Este bache se suma a otras preocupaciones que vive el campo español. Jorge Bustos ha mencionado la inquietud existente por el acuerdo con Mercosur y la movilización de los agricultores, que en provincias como Ourense "llevan tres semanas movilizándose", un contexto de tensión al que ahora se añade la crisis del sector porcino.