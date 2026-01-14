"El precio ha bajado hasta el euro el kilo, casi un ocho por ciento menos que en 2024, los ganaderos han perdido un margen de beneficio del 40 por ciento"

Los sindicatos agrarios estiman en más de 153 millones de euros las pérdidas por el foco de peste porcina. Como se ha analizado en el programa La Linterna de COPE, con Ángel Expósito y el periodista económico Iván Alonso, la facturación del sector ha caído alrededor de un 17% en las últimas semanas. La situación ha provocado que el precio del producto haya bajado hasta el euro el kilo, casi un 8% menos que en 2024, generando una pérdida del 40% en el margen de beneficio para los ganaderos.

La clave de estas pérdidas se encuentra en las restricciones de movimiento para más de 60.000 cerdos en la zona de riesgo en Cerdañola del Vallès (Barcelona), a pesar de que la enfermedad no ha entrado en ninguna explotación. Esta medida ha mermado las exportaciones a mercados como China, principal comprador, y se suma a otras amenazas que sufre el sector del cerdo ibérico, como el llamado síndrome del bocadillo, en un contexto de abandono de carnes tradicionales como se evidencia con la práctica desaparición del conejo en la paella valenciana.

La actualidad económica, repasada en el espacio de economía de La Linterna, también pasa por la nueva guerra entre PSOE y Sumar a cuenta de las medidas para intervenir el mercado del alquiler. El anuncio de Pedro Sánchez de ofrecer bonificaciones fiscales del 100% a los propietarios que no suban los precios no cuenta con el apoyo de sus socios de coalición.

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha rechazado la propuesta al considerar que no se debe intervenir el mercado con "premios" a los propietarios. Desde Sumar, proponen como alternativa "decretar con toda urgencia y toda eminencia una prórroga obligatoria de todos los contratos de alquiler que vencen este año".

Por su parte, los técnicos de Hacienda de Gesta piden más concreción y advierten de un posible agravio comparativo con el modelo actual. Su portavoz, José María Mollinedo, cree que se sobrevaloran los efectos de los beneficios fiscales y defiende que la línea principal debería ser "la construcción de vivienda pública a precio asequible".

El turismo pierde tirón en la economía española por primera vez desde la pandemia. Según el último informe de la patronal Exceltur, el PIB turístico creció un 2,5%, por debajo del crecimiento del conjunto de la economía, que fue de casi un 3%. Aunque el turismo extranjero sigue en alza, el nacional se ha estancado.

De cara al presente año, Exceltur estima que el crecimiento del sector será del 2,4%, esta vez por encima del 2,2% previsto para la economía española. Según su vicepresidente, Óscar Perelli, es un "dato positivo, pero dentro de un escenario de normalización" tras los grandes crecimientos de 2023 y 2024.

Inquietud en los mercados

En el plano financiero, la agencia Standard & Poors ha asegurado que el nuevo modelo de financiación autonómica pactado con Esquerra "va a empeorar el déficit de España". La agencia considera que la propuesta implica una reducción de los recursos a nivel estatal a favor de solo algunas comunidades autónomas.

Además, la presión de Donald Trump sobre la Reserva Federal de Estados Unidos para que baje los tipos de interés ha provocado una defensa inusual por parte de los gobernadores de varios bancos centrales, entre ellos Christine Lagarde (BCE) y el español Pablo Hernández de Cos. En un comunicado, han respaldado al presidente de la Fed, Jerome Powell, ante lo que califican de "acoso".

Esta incertidumbre ha disparado la cotización del oro y la plata a nuevos récords como activos refugio. Según el analista Joaquín Robles, "la inversión en oro se ha popularizado cada vez más ante la creciente preocupación de los inversores y ahorradores por la alta inflación y la continua devaluación de la moneda".

Finalmente, el presidente del BBVA, Carlos Torres, ha calificado 2025 de "magnífico" a pesar del fracaso de la OPA sobre el Sabadell. El banco prevé generar 49.000 millones de euros de capital hasta 2028, de los cuales dedicará 36.000 millones a la remuneración del accionista, reafirmando su compromiso de "devolver todo el capital excedentario por encima del 12%".