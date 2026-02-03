Así juega Rodrigo Mendoza, 'el nuevo Pedri' que ficha el Atlético de Madrid procedente del Elche, donde deja 20 millones de euros

El Atlético de Madrid ha cerrado el fichaje de una de las grandes promesas del fútbol español. Se trata de Rodrigo Mendoza, un mediocentro ofensivo de 20 años procedente del Elche Club de Fútbol. La noticia de la inscripción en LaLiga como jugador rojiblanco, contado en directo en 'El Partidazo de COPE', confirma la apuesta del club rojiblanco por el talento joven con una operación que ha supuesto un importante desembolso económico.

Un talento comparado con Pedri

Según Cristian Egea, redactor de COPE Elche para el programa dirigido por Juanma Castaño, Mendoza es "un muy buen futbolista". Lo definen como un mediocentro ofensivo con un estilo que recuerda en sus movimientos a Pedri, la estrella del FC Barcelona. Destaca por ser "muy habilidoso", con una gran capacidad para filtrar el último pase, una cualidad que "lo da a las mil maravillas".

El periodista, buen conocedor del jugador, ha asegurado que "el Atlético de Madrid se lleva una auténtica perla, no solamente para el futuro del Atlético de Madrid, sino de la selección española". Su potencial ha quedado demostrado en el reciente Mundial sub-20, donde fue uno de los jugadores destacados, y es un fijo en las convocatorias de la selección sub-21.

Una negociación millonaria

La operación se ha cerrado en 16 millones de euros más bonus, una cifra que se aproxima a los 20 millones de euros. Desde el Elche se ha intentado "exprimir al máximo esa negociación" para obtener una buena suma por uno de sus mayores activos, que ayudará a las arcas del club franjiverde.

Mendoza completó una primera parte de la temporada espectacular en la que "deslumbró a todo el mundo", llevando el peso del equipo. Sin embargo, tras el Mundial, su participación como titular disminuyó, aunque mantuvo su presencia saliendo desde el banquillo en las segundas partes.

Producto de la cantera franjiverde

Nacido en Molina de Segura (Murcia), Rodrigo Mendoza es un producto de la cantera del Elche. El joven futbolista se incorporó a las categorías inferiores del club en 2020, cuando llegó en edad de cadete de segundo año, y ha permanecido en la entidad hasta su fichaje por el Atlético de Madrid.