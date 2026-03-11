"España es el primer productor de un cultivo que genera 1.000 euros de beneficios por hectárea; Francia es la principal competencia y la exportación ahora costará 3.000 euros más"

En el programa 'Herrera en COPE', la experta en 'Economía de bolsillo', Pilar García de la Granja, ha analizado la situación de un inesperado sector exportador español: la alfalfa de lujo para los camellos de carreras de los países del Golfo. Según ha explicado a Jorge Bustos, este mercado supone para España la exportación de 280.000 toneladas de alfalfa al año, una cifra que evidencia la magnitud de este negocio.

¿Qué es la alfalfa deshidratada?

La alfalfa deshidratada es, en palabras de la experta, un "forraje de alto valor nutricional", rico en "proteínas, fibra estructural y vitaminas" para animales. Este producto se obtiene al secar la alfalfa fresca con aire caliente industrial hasta reducir su humedad por debajo del 12%. Gracias a este proceso, se convierte en un "alimento premium" para todo tipo de ganado, como el vacuno, el ovino y el equino, ya que preserva mucho mejor sus nutrientes que el heno tradicional.

Las principales zonas de producción en España se concentran en el Valle del Ebro, abarcando Aragón, Cataluña y Navarra, además de áreas relevantes en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía.

Un negocio de casi 400 millones

España es el primer productor y exportador europeo de este tipo de alfalfa, que exporta el 40% de su consumo. El valor de este mercado alcanzó recientemente los 390 millones de euros, y las previsiones, según ha detallado García de la Granja, apuntan a que podría rozar los 500 millones de euros en 2030.

Alamy Stock Photo Costa iraní cerca del estrecho de Ormuz. Buque portacontenedores gigante en el estrecho de Ormuz.

El conflicto en Oriente Medio dispara los costes

La guerra está afectando gravemente a este sector debido al cierre del estrecho de Ormuz. Pilar García de la Granja ha puesto un ejemplo claro: "Un contenedor de 25 toneladas de alfalfa con destino a Jordania les va a costar 3000 euros más", y eso a pesar de que la embarcación solo cruzará una parte del Canal de Suez. Este sobrecoste se suma a los "7.000 u 8.000 euros" que ya cuesta el flete en condiciones normales.

Aunque existen competidores, como los agricultores franceses, que son los segundos exportadores, la experta ha destacado que lo más relevante es la "especialización y la enorme calidad del sector primario español".

Esta alta calidad se traduce en una notable rentabilidad. Como ha señalado García de la Granja, una explotación de alfalfa deshidratada "se posiciona como uno de los forrajes más competitivos, con rendimientos que pueden superar los 1.000 euros de margen bruto por hectárea en condiciones óptimas de regadío".