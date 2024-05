'Crónicas perplejas': “Qué sería de la vida sin los antojos”

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus "Crónicas perplejas".

Vender cajas de mantecados marca El Patriarca a las vecinas para financiarme el viaje de fin de curso de octavo de EGB fue uno de los momentos más duros de mi infancia. Esa puerta fría, esa ensayadísima cara de pena, la vergüenza, los muchos rechazos.

Vender nunca se me dio bien. Pero comprando soy buenísimo. Soy muy caprichoso. He dicho más veces “para eso trabajo” en la puerta del Zara que “buenos días” en la emisora de COPE. Qué me gusta un trapito. Una camisa floreada. Unos calzoncillos de plátanos. Unas chancletas. Cualquier cosa.

Me gusta regatear en los mercadillos. Me gusta meterme seis o siete chaquetas en el probador. Y luego lo del internet. El Zalando me lo sé para arriba y para abajo. En Amazon ya me tratan de usted. Es una cosa loca.

Llevo unos meses contenido, pero miren, pienso que la vida también se mueve en lo accesorio. En la periferia. Que no todo son las cosas importantes. Que hay margen ahí para la frivolidad, para el capricho, para la fruslería.

Que llegue el viernes, que se empiece a notar el sol en las mejillas, que salgas a tomarte un vino con una camisita nueva, marcona, sexy.

Qué sería de la vida sin los antojos. Qué sería de la vida sin ese deseo casi infantil de poseer. Yo os digo una cosa: dense una vuelta, saquen la panoja, estrenen, gústense, no miren la cuenta, que eso es algo prosaico, que eso es una vulgaridad.

Y sabléense un poquito y háganse los locos. Es un consejo que yo doy, y doy pocos: a veces las cosas importantes se disfrazan de cosas vulgares. A veces el camino a la felicidad es simple y superficial. Pónganse guapas. Pónganse guapos. Que es viernes y el cuerpo lo sabe, aunque se lo calle.

Las 'Crónicas perplejas' de la semana de Antonio Agredano

