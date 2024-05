'Crónicas perplejas': “Es pisar tierra ajena, y me siento como un aventurero de otro siglo”

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus "Crónicas perplejas".

Si el mundo hubiera dependido de mi interés por la aventura, jamás habríamos salido de la parcelita que nos tocó como humanidad, allá por el Pleistoceno o cuando fuera. Y no es por miedo, sino por una delicadísima pereza.

Soy doméstico como un gato. Soy feliz entre cuatro paredes. Mirando por la ventana, revolcándome en el sofá. Luego, cuando vuelo, me cuesta dormir la noche anterior. Miro los billetes quince veces. La reserva del hotel. Las calles cercanas, los horarios de los museos. Reviso el equipaje como si fuera yo mismo un policía de aduanas. Llego pronto al aeropuerto. “Por si acaso” es mi frase preferida cuando ejerzo de turista.

Pero luego llego a la ciudad, y algo me invade. Es pisar tierra ajena, y me siento como un aventurero de otro siglo. Me meto en sitios rarísimos, me pierdo, ando sin móvil ni direcciones. Me subo a trenes casi al azar y bebo en bares donde, claramente, no se me espera.





Me pasa con todo en la vida. Y sé que no soy el único al que le sucede algo parecido. Somos personas a las que nos cuesta arrancar, pero cuando lo hacemos, nos volvemos indomables. En el amor y en los viajes. En las noches y en los proyectos. Como animales a los que despiertan de la siesta y responden con entusiasmo y desconcierto.

Nada me da más miedo que el propio miedo. Miedo a no medir, miedo a las consecuencias, miedo a lo desconocido, miedo a no estar a la altura, miedo a desviarnos del camino.

Cada día es una aventura. No hace falta viajar para encontrar la medida de lo que somos. Pero a veces hay que salir de casa y recorrer viejas ciudades, beber malos vinos y mirar al cielo con la convicción de que nosotros, y sólo nosotros, somos el verdadero destino.