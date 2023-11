'Crónicas perplejas': "A mi edad, el hoy debe imponerse al mañana”

Habla Antonio Agredano de procrastinar, de lo que significa el paso de tiempo y de los cambios de hábitos

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus "Crónicas perplejas".

Lasdietas hay que empezarlas un miércoles y al gimnasio hay que apuntarse un viernes por la mañana. El resto es una trampa. Eso de “el mes que viene ya me pongo en serio”, o “el lunes voy” o “cuando pasen las Navidades ya de verdad” casi siempre acaba mal.

Yo siempre he sido un hombre de principios. Es decir: empiezo muchas cosas, pero no acabo casi ninguna. Pero el tiempo, la coquetería y las rodillas me están obligando a cierta disciplina. El otro día preferí ver Dirty Dancing por trigésima quinta vez, en lugar de salir de marcha con mi amigo Gonzalo, que estuvo por Sevilla. “No te reconozco”, me dijo. “Ni yo, Gonzalo, ni yo” le contesté.

Procrastinar es una palabra horrible, pero dejar las cosas a medias es aún peor que la propia palabra



Empiezo a no dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. Ya no acumulo libros sin leer en la mesita de noche. Si tengo que limpiar, me pongo a limpiar. Si tengo que trabajar, trabajo. Si tengo que ir al bodypump, pues voy al bodypump, aunque sea maldiciendo de camino al gimnasio. He aprendido a quedarme en casa. He aprendido a beber con moderación, salvo algunas glorias excepciones.

Me siento más útil y empiezo a sentir eso tan maravilloso y aburrido de estar centrado. A mi edad, el hoy debe imponerse al mañana. A mi edad, ya no es divertido dejar las cosas por hacer. A mi edad, ya no es divertido hacer esperar.

Por eso hoy almorzaré ensalada. Por eso hoy volveré andando a casa para estirar un poco las piernas. Procrastinar es una palabra horrible, pero dejar las cosas a medias es aún peor que la propia palabra.





