En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus "Crónicas perplejas".

Ayer por primera vez paseé por las calles de Alcázar de San Juan. Me gusta hacer cosas por primera vez con 40 años. Todos somos debutantes en nuestra vida. Desde que salimos del útero materno, ese lugar cálido de bienestar absoluto, la vida se convierte en una sucesión de primeras veces hasta que llega una edad de desencanto.

Cuando pensamos que ya lo hemos hecho todo en la vida. Se lo escucho a veces a compañeros de trabajo: “Yo en la radio ya lo he hecho todo”. “Yo en la tele ya lo he hecho todo”.

Yo creo que es un canto a la desmotivación y la pérdida de la curiosidad y del interés por la vida. Quizá, a partir de los 40, haya menos cosas que hagamos por primera vez. Lo asumo. Pero también hay muchas experiencias que podemos sentir como la primera vez, aunque la hayamos vivido ya.

Un nuevo primer beso, contemplar tu cuadro favorito una vez más, que de repente suene en la radio esa canción, ver saltar las olas a mis hijos en el mar.... da igual cuántas veces lo hayamos vivido porque la emoción es la misma que la primera vez.

Me siento un debutante. Me siento alguien que a veces se equivoca. Me siento un niño muchas veces. Y ojalá mantener esa inocencia de las primeras veces. Ojalá me dure ese vértigo. Algo parecido a lo que siento cuando me pongo delante de este micrófono. Me siento como un niño que está haciendo una trastada. Me siento como un niño que mezcla bebidas en la comunión. Me siento pequeño y grande a la vez. Y que dure este miedo, esta ingenuidad y este amor por todo lo que empieza.





Las 'Crónicas perplejas' de la semana

