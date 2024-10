'Crónicas perplejas': “Sólo tengo miedo a sentir que no hay nada más allá de lo que soy”

En esta sección de 'Herrera en COPE', Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus 'Crónicas perplejas'.

Tenía veinticinco años y cierto entusiasmo por la vida. Había una academia de peluquería al lado del bar donde me tomaba las cervezas los viernes al mediodía. Me gustaba observar a esas jóvenes, con sus piercings, sus rubios, sus moños, sus leggins -que por entonces aún se llamaban mallas- y sus paquetes de L&M light.

Un día, creo que confundido por el alcohol o por el amor, entré y dije: Querría ponerme rubio. Una señora, que sería la profesora de ellas, me dijo: sería estropearte el pelo, pero si quiere una de mis niñas te pone mechas rubias. Y dije que sí.

Tras mucho papel albal, mucho potingue y mucha conversación tontorrona, salí de allí convertido en una especie de guepardo con tiña. Una cosa horrorosa que me costó no más de diez euros. Yo dije a todas las chicas de allí que me encantaba y la profesora se quedó conforme, pero no sabía donde meterme. A los tres días me rapé. Y dejé de ir a ese bar. Y prometí no enamorarme nunca de una peluquera.

Todos soñamos con otras vidas. Con otras casas, otros armarios y otros peinados. Es parte de lo que somos esta incomodidad. Y es legítimo imaginarnos diferentes. Me inquietan mucho esas personas que dicen: "Yo es que soy así y siempre he sido así y no voy a cambiar".

Pues miren, cambiar me parece algo maravilloso. No conformarnos. Probar. Equivocarnos. Volver a probar. No hay nada escrito. La vida es corta, pero muy ancha. Y en ese espacio cabemos de mil maneras diferentes.

No tengo miedo al ridículo. No tengo miedo a fallar. Sólo tengo miedo a sentir que no hay nada más allá de lo que soy. Porque la vida es un camino que vamos improvisando casi a cada paso. Y ahí reside buena parte de su belleza.

