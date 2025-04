Fernando Morientes no entiende que un jugador del Real Madrid juegue la final de la Copa del Rey: "No me fío"

El Real Madrid afronta esta noche la gran final de la Copa del Rey 2025 en La Cartuja frente al FC Barcelona, pero la previa ha dejado un inesperado debate entre leyendas blancas. Fernando Morientes, comentarista en Tiempo de Juego, ha mostrado sus dudas sobre la decisión de Carlo Ancelotti de apostar por Ferland Mendy en el once titular.

Durante la tertulia previa al partido, Paco González introdujo el tema: “Tengo que empezar por el Moro porque es la alineación que está confirmada. ¿La has oído, Morientes?”. El exdelantero blanco, con la prudencia que le caracteriza, reconoció: “Sí, Mbappé no está y está Mendy en la izquierda, quizás es lo más llamativo”. Una ausencia destacada la del francés, lesionado del tobillo desde el partido de Champions ante el Arsenal (puedes leer aquí los detalles sobre la lesión de Mbappé).

Cordon Press Camavinga ayuda a Mendy a atarse las botas durante el partido de este miércoles en el Metropolitano.

Sin embargo, el foco de Morientes no se quedó solo en la baja de Mbappé. El exfutbolista puso el acento en el lateral izquierdo del Real Madrid: “Decía que no entendía lo de Mendy, que lleva mucho tiempo sin jugar y no ha metido a Fran [García]”. La desconfianza del exjugador sobre el estado físico de Mendy quedó aún más clara al afirmar: “No me fío del estado en el que pueda estar Mendy para aguantar los 90 minutos”.

Mendy contra Lamine Yamal

La elección de Mendy frente a Fran García responde, según Morientes, a motivos defensivos: "Lo ve mejor defensivamente". Carlo Ancelotti habría optado por el internacional francés para frenar el desborde de Lamine Yamal, el joven talento del Barça que ha revolucionado el ataque culé esta temporada. Sin embargo, el exdelantero no lo tiene tan claro: “Yo tampoco me fío”, insistió.

En esta final cargada de emoción, donde la experiencia pesa tanto como el talento, la ausencia de Kylian Mbappé complica todavía más el panorama para el equipo de Ancelotti. El técnico italiano ha tenido que reconstruir su esquema, apostando por un centro del campo con cuatro hombres —Tchouaméni, Valverde, Ceballos y Bellingham—, una fórmula que Morientes valora positivamente: "Dentro de lo malo que no esté Mbappé, la mejor noticia es que hay cuatro en el centro del campo que van a ayudar a los laterales".

La baja de Mbappé

A pesar de la baja sensible de su gran estrella, Morientes confía en que jugadores como Rodrygo o Vinicius aprovechen los espacios que dejará el Barça: "Espero que Rodrygo se desate hoy, porque lleva tiempo sin ser determinante".

Alamy Stock Photo Kylian Mbappé del Real Madrid CF durante el partido de vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League entre el Real Madrid y el Arsenal FC disputado en el Estadio Santiago Bernabéu.

En el seno del Real Madrid, la noticia de la no recuperación de Mbappé cayó como un jarro de agua fría. Sin embargo, la plantilla blanca sabe que las finales contra el Barça siempre son escenarios de máxima exigencia, donde cualquier detalle puede marcar la diferencia.

La Cartuja espera un duelo cargado de tensión, con el Madrid obligado a reinventarse y el Barça soñando con levantar un título de prestigio. El Clásico siempre promete emociones fuertes, y esta noche no será la excepción, aunque Morientes mantenga sus dudas: “Este tipo de finales tienen mucho de emoción, de sensación y de experiencia”.