'Crónicas perplejas': “El ser humano es el único animal que me ha aterrado”

En esta sección de 'Herrera en COPE', Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus 'Crónicas perplejas'.

Ni me pican los mosquitos ni me persiguen los perros. Una vez tuve un hámster y se acercaba, me olisqueaba un poco, y se iba. Ni una vez confundió mi dedo con una avellana. Tampoco he tenido problemas con las avispas y no sé si duele o no el latigazo de una medusa, porque nunca me han rozado.

El único animal que me ha hecho daño es esa especia bípeda, mamífera, no muy peluda y enfermizamente social que es el ser humano. Qué fieras. Ahí van, todo el día con prisas, todo el día enfadados, cruzando la calle por donde no es, incapaces de comprender que, al montarte en el autobús, es mejor ocupar el fondo para dejar espacio a los que se van subiendo.

El ser humano. Tan contradictorio. Tan peligroso, a veces, para sí mismo. Tan incompleto siempre. Qué bicho tan raro. Siempre quiere lo que no tiene. Y cuando lo tiene, ya no lo desea. Los leones tienen los colmillos más grandes, hay serpientes cargadas de veneno, hay arañas cuyas picaduras son letales… pero el ser humano es el único animal que me ha aterrado.

Porque tiene el arma más peligrosa de la naturaleza: la razón. Y la razón esconde frustraciones y desconcierto. Deseos, sentimientos y esperanza. La razón es capaz de dar sentido al mundo pero, a veces, también es capaz de quitárselo. La razón es luz y oscuridad en un complicado equilibrio.

No tengo miedo a los mordiscos. No tengo miedo a los aguijones. Solo pienso en este maravilloso nosotros. Que estemos bien. Que vivamos con plenitud. Que avancemos, con alegría, pese a que en el camino encontremos algunas tristezas.

Y que se quede dormida la fiera que todos llevamos dentro. Y que sea el amor el que nos guíe. Puramente humanos

