Pedro Martín ve claro el penalti de Ceballos a Cubarsí en la final de la Copa del Rey: "Es bastante penalti"

El delantero francés Kylian Mbappé fue la gran ausencia en el once titular del Real Madrid que se jugó en la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Real Madrid en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

El técnico del conjunto madridista, Carlo Ancelotti, decidió dejar al atacante galo en el banquillo en la final de Copa, después de arrastrar molestias en su tobillo y pese a completar junto al grupo las últimas sesiones de entrenamiento madridistas antes de viajar a Sevilla.

Por tanto, el entrenador italiano colocó a los brasileños Vinícius Júnior y Rodrygo Goes como las dos únicas referencias en ataque y fortaleció el centro del campo con cuatro hombre: Fede Valverde, Aurelien Tchouaméni, Dani Ceballos y Jude Bellingham, en un sistema muy parecido al que tantos éxitos le dio el curso pasado.

Además, en la defensa repite Lucas Vázquez en el lateral derecho, con el canterano Raúl Asencio y el alemán Antonio Rüdiger en el eje de la zaga. La otra gran duda del once madridista estuvo en el carril izquierdo y, finalmente, el elegido es el francés Ferland Mendy, recuperado de sus problemas musculares.

Imagen del posible penalti de Ceballos a Cubarsí

Por su parte, en el Barcelona, la presencia de Dani Olmo como mediapunta es la principal novedad en el once.

Como estaba previsto, Ferran Torres sustituyó al lesionado Robert Lewandowski, mientras que en el lateral izquierdo, también como se esperaba, Gerard Martín fue titular ante la baja de Alejandro balde.

así se vivió en tiempo de juego el posible penalti

En el minuto 44, Dani Olmo botó un córner que no llegó a tocar nadie. Tampoco llegó en el segundo palo Cubarsí por un claro agarrón de Ceballos. De hecho, Manolo Lama, narrador del partido, bromeó, en 'Tiempo de Juego', que "hoy es sábado y hoy los agarrones no valen". Por su parte, Pedro Martín, experto arbitral, aseguró que es "bastante penalti, pero como los agarrones valen un día y otro no...".

