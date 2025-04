La dura crítica de Poli Rincón al ver la actitud de Vinicius contra el Barcelona: "Bochornoso"

La final de Copa llegaba marcada por la gran polémica de este viernes entre el Real Madrid y los dos árbitros del partido, De Burgos Bengoetxea y González Fuertes. En cuanto al tema deportivo, Flick decidió por el once esperado, con las bajas de Lewandowski y Balde, por los que entraron Ferran y Gerard Martín. En el Madrid, Mbappé no pudo ser titular por sus problemas en el tobillo y Ancelotti salió con un 4-4-2, con Ceballos.

El partido empezó con dominio del Barcelona y en el minuto 10, Mendy dijo adiós a la final tras lesionarse y tuvo que dejar su sitio a Fran García. Los azulgranas dominaban por completo la pelota y pudieron adelantarse con una contra que acabó con un centro de Raphinha que no llegó a rematar Ferran en área pequeña y que Valverde cortó con la mano, pero cuando iba a apoyarla en el césped; y con un tiro de Lamine que salió rozando el palo derecho de Courtois. El belga salvó el 1-0 con un paradón a cabezazo de Koundé.

AP / Cordon Press Lesión de Ferland Mendy durante la final de la Copa del Rey Barcelona-Real Madrid

En el minuto 28, un corte de Cubarsí en una contra madridista siguió con un gran pase del central hacia Lamine Yamal, que se metió en el área, le taparon cuatro del Madrid y le dejó la pelota a Pedri para que, desde la frontal, disparara a la escuadra derecha de Courtois. En el 35, llegó el Madrid al área rival con un gran pase de Ceballos hacia Bellingham, que marcó pero fue anulado por fuera de juego.

Antes del descanso, el Barcelona estuvo a punto de marcar el segundo cuando Pedri sacó un córner que no tocó en nadie y la pelota acabó golpeando el palo. Con el 1-0 el partido se marchó al descanso.

EFE Pedri y Lamine Yamal celebra el 1-0 del Barcelona contra el Real Madrid.

segunda parte

Ancelotti decidió dar entrada a Mbappé por Rodrygo. El Barcelona salió con tres tiros en los primeros tres minutos pero el Real Madrid estuvo muy cerca de marcar con un jugadón de Bellingham, que le dio la pelota a Vinicius para que el brasileño rematara dentro del área y Szczesny despejó una primera vez y luego una segunda, cuando el rechace le cayó a Vini y volvió a disparar pegado al palo izquierdo. El polaco apareció poco después para tapar el tiro de Mbappé en la primera aparición del francés en el partido.

En el 55, Lucas y Ceballos dejaron el campo por Modric y Güler. El Madrid se desató por completo en estos quince minutos, con varios robos de balón en la presión al Barcelona y con Vinicius acabando las jugadas pero sin acierto. Flick metió su primer cambio en el 64', con Fermín entrando por Dani Olmo.

EFE Mbappé y Vinicius celebran el 1-1 del Real Madrid contra el Barcelona.

En el minuto 70, un jugadón de Mbappé acabó con falta de De Jong en la frontal y el francés lo aprovechaba para marcar el 1-1 con un gran disparo de falta directa que tocaba en el palo derecho de Szczesny y se metía en su portería. Y ahí no acabaría la reacción madridista porque en el 76, un córner sacado por Güler lo remataba de cabeza Tchouameni para hacer el 1-2.

Y el partido continuó loco y un pase largo de Lamine acabó a los pies de Ferran, que aprovechó un fallo en la salida de Courtois para marcar el 2-2 a puerta vacía. Antes del minuto 90, Vinicius se veía obligado a marcharse, también por lesión.

(CONTINÚA EL PARTIDO)

la crítica de poli rincón a vinicius

En una jugada de la primera parte, Vinicius cogió el balón en la banda izquierda, cubierto por Lamine Yamal, y el brasileño arrancó para regatear pero se resbaló y Lamine cogió la pelota y montó la contra. Al ver la jugada, Poli Rincón explotó en Tiempo de Juego contra el jugador del Real Madrid: "Lo que acabo de ver me duele en el alma: Vinicius se ha caído, estaba la jugada a su lado, ha recuperado Yamal, se ha quedado mirándolo tumbadito, para qué me voy a levantar, para qué me voy a volver... Y ha dejado que iniciara la jugada el Barça. Me parece bochornoso".