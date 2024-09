Una española va a una peluquería en China y no puede creer lo que le cobran: "No entra..."

En España ir a la peluquería es un acto relativamente cotidiano. Los precios en general son bastante asumibles si lo comparamos con otros países donde se ha convertido casi en un servicio no apto para todos los bolsillos.

La minuta puede variar significativamente dependiendo de factores como la ubicación geográfica, el tipo de peinado o de tratamiento o la reputación del estilista.

De esta manera, podemos hablar de precios por cortes que oscilan entre los 10 y 50 euros, tintes por más de 40 o tratamientos más específicos como alisados, rizados o keratina por rangos que pueden moverse entre los 50 y los 200 euros.

Fuera de España, los importes varían y mucho dependiendo del país. En este sentido, recientemente nos hacíamos eco del comentario de una española en EEUU, conocida en Instagram como ingenieradeviajes que explicaba que por un tinte para tapar las canas y unas mechas para aclarar un poco el pelo en un centro muy bien valorado en Google, le pedían 500 dólares -unos 460 euros-".

Captura de TikTok, Claudia @clauperezgi

En China, un chollo

Una cantidad que nada que ver con lo que le han pedido a una española por un simple lavado y un corte en China.

Lo ha contado en su cuenta de TikTok, Claudia @clauperezgi una española que vive en el país asiático y que cuenta con nada menos que 173.000 seguidores.

En su perfil comparte con ellos cómo es en general la vida cotidiana en allí. Vive en un gran edificio como se aprecia en muchos de sus vídeos. Tan grande que cuenta con muchos servicios que le ahorran tener que salir a buscarlos a la calle. Cuenta con un servicio de mensajería, una tienda de snacks, gimnasio con una enorme piscina, incluso taquillas donde los repartidores depositan los pedidos de comida.

También tiene una peluquería. si bien Claudia aclara que "es privada y no entra en los gastos del edificio".

Se trata de un centro moderno en tonos neutros "bastante guay", según explica en el vídeo. Acude allí por primera vez.y quizás por ello se ha decantado por pedir un sencillo corte de pelo con flequillo al estilo de "Mia Wallace" tal y como le muestra en una fotografía al joven peluquero., eso sí con el flequillo un poco más "desfilado". Su preocupación se centra sobre todo en "explicar" bien lo que quiere en chino.

Antes de coger la tijera, lavado y un relajante masaje acompañado de una bebida y una galleta tal y como muestra en la grabación. Luego e corte y ¡voilá! El resultado muy satisfactorio, "no demasiado corto para poder hacerse una coleta".

A su felicidad por su nuevo look se suma la del precio. En total, por el lavado, corte, secado y planchado del pelo, Claudia ha tenido que desembolsa 58 yuanes, que traducido, son 8 euros. "Me parece increíble, me han dejado muy bien, a buen precio y encima en mi edificio, no puede pedir nada más".

Alamy Stock Photo Peluquería

"Yo pago más de 100 euros por solo el corte en Londres"

Las reacciones de sus seguidores sorprendidos por el coste, no se han hecho esperar. Casi 500 mensajes en los que se pueden leer comentarios de lo más variopinto. "Por 8 euros iría solo por el masajito de cabeza" o bromean "me compensa pagarme el viaje a China solo por el precio de la pelu",.

Otro comparan con el precio en sus países. Es el caso de una usuaria de la red que explica que en Londres solo por el corte, ya paga 100 euros.

Mensajes también con los precios en España. "Costaba al menos en Málaga hace 5 años, ahora va por 13", "8 euros? En España no te sale 8 euros ni que te pongan solo agua en el lavado".

La peluquería, "hace más feliz"

Un estudio sobre la imagen personal que determina que ir a la peluquería o al salón de estética "hace más feliz y mejora el estado de ánimo" al 82,9% de la población.

Los datos del estudio realizado por La Alianza Empresarial por la Bajada del IVA al 10% a la Imagen Personal pone de manifiesto que las peluquerías y los salones de estética son uno de los sectores "más apreciados" y "valorados" por sus clientes y que mantiene "un alto nivel de confianza e intimidad con sus profesionales, desconocido en ninguna otra actividad económica o de prestación de servicios".

¿Con qué frecuencia vamos a la pelu?

Con respecto a la frecuencia con la que los clientes acuden a los establecimientos la media general del lapso entre visita y visita al salón es de un mes si bien, hasta un 26,3% de los clientes visitan una vez a la semana o cada dos semanas el salón de peluquería o estética.

