WhatsApp, contraseñas y WiFi público, conoce las alertas de @hackaviss sobre ciberseguridad

Cada 30 segundos se ha producido un ciberataque en España, un dato que ha convertido al país en uno de los más vulnerables del mundo. Juan Javier Pastor, conocido en redes como @Hackaviss, forense digital y experto en ciberseguridad, ha desvelado en ‘Herrera en COPE’ los riesgos que hemos corrido a diario en Internet y ha dado claves para protegernos de estafas y robos digitales.

Durante la entrevista con Alberto Herrera, Juan Javier ha expuesto la preocupante realidad de los ciberataques en España. "De cada 1.000 dispositivos, 900 han podido ser atacados fácilmente", ha afirmado, alertando sobre la creciente sofisticación de las estafas digitales.

También ha destacado el peligro de los mensajes fraudulentos, citando como ejemplo los falsos avisos de la Agencia Tributaria que han incluido enlaces maliciosos. "Si has pinchado en ese enlace, puede que ya haya sido demasiado tarde", ha advertido.

Uno de los ataques más recurrentes ha sido el secuestro de cuentas de WhatsApp. "Han accedido a tu cuenta, se han hecho pasar por ti y han pedido dinero a tus contactos", ha explicado. En muchos casos, incluso han clonado la voz de la víctima utilizando inteligencia artificial, una táctica que se ha empleado contra figuras públicas o empresarios con una presencia digital significativa.

Las contraseñas, clave en la seguridad digital

Preguntado por la seguridad de las contraseñas, Pastor ha insistido en la importancia de utilizar gestores de contraseñas y evitar combinaciones predecibles. "Yo he utilizado claves de más de 30 caracteres generadas aleatoriamente. Ni siquiera me las sé", ha confesado. También ha subrayado la relevancia de caracteres especiales, como la ‘ñ’, para aumentar la complejidad de las claves.

Sin embargo, el mayor problema no siempre ha sido la elección de la contraseña, sino las filtraciones de bases de datos. "Si un ciberdelincuente ha accedido a la base de datos de un banco y las contraseñas no han estado encriptadas, da igual lo segura que haya sido tu clave", ha advertido.

La amenaza de las redes públicas y las compras online

Conectarse a redes WiFi abiertas, como las de cafeterías o aeropuertos, también ha supuesto un riesgo significativo. "Si ha habido alguien con conocimientos de ciberseguridad conectado a esa misma red, ha podido interceptar tus datos fácilmente", ha explicado el experto. Por ello, ha recomendado evitar introducir contraseñas o acceder a cuentas bancarias en este tipo de redes.

En cuanto a las compras online, Pastor ha aconsejado extremar la precaución con anuncios en Google. "Los ciberdelincuentes han pagado por anuncios patrocinados para posicionar webs falsas y engañar a los usuarios", ha advertido.

El futuro de la ciberseguridad

Sobre el avance de la inteligencia artificial, el experto ha mostrado su preocupación: "Cada vez hemos avanzado más, pero sin pensar en las consecuencias. No hemos priorizado la seguridad, y los atacantes siempre han ido un paso por delante".

Finalmente, ha lanzado una advertencia para quienes han creído que su anonimato los ha protegido: "Si has sido anónimo, has sido un objetivo fácil. Han podido usar tu cuenta hackeada para suplantarte, estafar a tus contactos o usarla como un bot para cometer más fraudes".

Con un tono cercano pero contundente, ‘Hackaviss’ ha dejado claro que la ciberseguridad ha sido un desafío en constante evolución y que la única forma de protegerse ha sido la prevención: "Duda siempre. No pinches en enlaces sospechosos, no compartas contraseñas y no des por hecho que has estado seguro en Internet".