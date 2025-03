Cuidado si te llega este mensaje de AEMET, puedes estar cayendo en una estafa

En situaciones de emergencia, como los episodios de lluvia que se están viviendo, la desinformación se propaga rápidamente, sobre todo a través de teléfonos móviles. Bulos sobre desbordamientos de ríos, grietas en embalses o aplicaciones sospechosas para medidas de seguridad se viralizan con facilidad, generando miedo e incertidumbre.

Los ciberdelincuentes no descansan y en situaciones de emergencia, menos.

No tener prisa

“Los bulos no paran, aparecen informaciones falsas de ríos desbordados o de que te descargas una aplicación para tomar medidas de seguridad y la gente los comparte sin verificar”, señala en Mediodía en COPE Valencia el experto en ciberseguridad Juan Carlos Galindo. La rapidez con la que se difunden estos mensajes es alarmante y requiere una labor didáctica para evitar caer en la desinformación.

Uno de los principales factores que favorecen la difusión de estos bulos es la inmediatez de las redes sociales y la falta de verificación. “Ahora se mezcla la política con lo ético, lo macabro, la mentira burda y el bulo, que es una media verdad”, explica Galindo quien además reconoce que es importante detenerse a pensar de dónde proviene ese mensaje y si es un canal habitual de comunicación.

En estos momentos de crisis, es fundamental reflexionar antes de compartir informaciones alarmistas. "No tengamos prisa, no compartamos sin verificar. Si nos lo envía un amigo o un familiar, eso no garantiza que sea cierto", concluye en los micrófonos de COPE.

Cómo identificar fuentes confiables

Para evitar ser víctima de estos ciberataques, es clave recurrir a fuentes oficiales. “Primero hay que escuchar COPE, tenemos información fidedigna, actualizada y de primera mano”, recomienda Galindo. Además, medios de comunicación reconocidos y organismos oficiales como AEMET, el 112 de la Comunidad Valenciana o el INCIBE pueden proporcionar información verificada.

Ante cualquier duda, es preferible comprobar la información antes de compartirla. “Si tienes dudas, llama al 017 en Valencia o al 112, aunque este último solo debe usarse en casos de emergencia para evitar la saturación de líneas”, recuerda el experto.

El peligro del phishing

Otro de los riesgos que surgen en estos escenarios es el phishing, una técnica utilizada por ciberdelincuentes para robar información personal. Galindo advierte sobre la proliferación de mensajes que incitan a descargar aplicaciones falsas para recibir alertas de seguridad.

“Para que estés actualizado, te piden un correo electrónico y una contraseña, y a partir de ahí pueden acceder a tus datos o incluso pedirte el número de tu tarjeta de crédito”, explica. Los ciberdelincuentes se aprovechan del miedo y la urgencia para engañar a las personas.

La importancia de denunciar

Los bulos y los intentos de estafa en internet pueden y deben ser denunciados. Existen varios canales habilitados para reportar estos delitos:

Alamy Stock Photo



Policía Nacional y Guardia Civil: Sus brigadas de delitos tecnológicos pueden recibir denuncias.

INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad): Disponible a través del teléfono 017 para asesoramiento y denuncia.

Comisarías locales: Si se ha caído en la trampa y se han proporcionado datos personales, es recomendable acudir a una comisaría para reportarlo.

El experto en ciberseguridad advierte que muchas personas comparten bulos sin verificar su autenticidad. “Hay quienes disfrutan metiendo miedo a terceros, pero también hay quienes se lo creen sin analizar la situación”, comenta Galindo.