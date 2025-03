Hace la mili en Zaragoza, se reencuentra con un compañero tras 30 años y lo que deciden se convierte en tradición

En esta ocasión, preguntamos a nuestros fósforos si han tenido alguna reunión de antiguos alumnos con compañeros con los que estudiaron. ¿Qué pasó en la reunión? ¿Con quién se reencontró? ¿A quién esperaba ver y no apareció? ¿A quién no reconoció?

El primero en llamar ha sido Enrique, que ha contado que su promoción tiene ya varios lustros: "Ya he cumplido 25 con la promoción y ahora estamos cumpliendo 50. En la de los 25 nos pusieron a todos la foto de la orla como hacen los americanos con nuestra cara y ponía "hace 25 años". Llegas allí, han pasado muchos años, ya no conoces a muchos... Todos íbamos a la foto para saludarle. Estoy, según todas, más o menos igual".

EFE Un grupo de estudiantes se enfrentan a los exámenes de Selectividad para el acceso a la enseñanza superior en el año 1987

Otro fósforo que ha compartido su historia ha sido Javier, cuyo reencuentro se produjo hace tan solo unos meses. "Nos juntamos este verano pasado unos cuantos antiguos alumnos de un monasterio donde estábamos internados. Las reuniones son diferentes porque allí había mucho contacto".

En dicha cita, según ha narrado, fueron a comer a Valladolid y lo que más predominó fueron las risas: "Hacía 25 años que no nos veíamos, nos sacamos una foto como la de la orla. Nos llevábamos muy bien, nos dieron una educación moral muy buena y nos enseñaron a perdonar".

Por su parte, Sofía ha llamado desde La Coruña para contar una anécdota relacionada con un expresidente del Gobierno: "Soy de la promoción de Rajoy, a Santiago fui a hacer la carrera de derecho. Era fantástico. Es tímido, pero en pequeño comité es simpatiquísimo.

Hemos tenido varias reuniones de antiguos alumnos, comemos pulpo, empanada, etc. Sí tiene tiempo de ir, ha sido incluso siendo presidente del Gobierno. Si me lo encuentro en la calle siempre me saluda. Él nunca ha querido ser protagonista".

Otra oyente que ha querido llamar para compartir su historia es Ana, cuyo reencuentro salió de un momento de lo más inesperado: "Una compañera y yo que nos encontramos muchas veces, un día en el súper dijimos que teníamos que organizar la cena. Total que la liamos y conseguimos hacerlo con profesores y todo".

Roberto ha contado que él monta un fin de semana completo junto a los que fueron sus compañeros hace ya varias décadas: "Somos antiguos alumnos de la Universidad Laboral de Gijón. Fuimos una generación pionera del BUP.

Hace 18 años nos hemos vuelto a encontrar para celebrar todo lo que celebramos, todo el fin de semana, de viernes a domingo. Nuestra actividad principal es la gastronomía, en cuanto al ligoteo, claro que existe, pero con nuestras parejas que se han ido incorporando a estas reuniones".

Reencuentro con los compañeros de la mili

Por último, Salvador es un transportista que hace reuniones con los que fueron sus compañeros cuando hizo el servicio militar obligatorio: "Hice la mili en Zaragoza y éramos 9 compañeros en garajes. Después de licenciarnos, estuvimos 30 años sin saber de los otros. Uno de los compañeros me encontró a mi por Facebook, estuvimos buscando hasta dar con los demás.

El primer año nos reunimos en Zaragoza nosotros solos y a partir del segundo año ya fuimos con las mujeres y pasamos desde ahí cada año un fin de semana en el sitio de donde somos cada uno".