El viaje habitual en España que Carlos Herrera reconoce que nunca ha hecho: "Es muy bonito"

En una conversación distendida durante 'Herrera en COPE', Carlos Herrera ha sorprendido a los oyentes contando cuál es el viaje que tiene pendientes. Mientras el meteorólogo José Antonio Maldonado detallaba el pronóstico del tiempo para el fin de semana, marcado por la borrasca Alice, el comunicador desveló su deseo de embarcarse en un crucero.

Pese a desear ese viaje por mar, Herrera ha bromeado sobre los aspectos que menos le atraen de un crucero: "Yo esos cruceros llenos de gente, de niños, dando vueltas por allí", ha comentado.

La revelación de Herrera ha dado paso a un momento más personal por parte de José Antonio Maldonado. El meteorólogo ha compartido que su mujer tenía la intención de organizar un crucero familiar. Pero todo se truncó. "Las circunstancias y dios quisieron que no, y si ella no está, ya no vamos", ha confesado Maldonado.

Alerta roja por lluvias torrenciales

En el plano meteorológico, Maldonado ha explicado que la borrasca Alice mantiene una situación "complicada" en el Levante. Se ha activado el aviso rojo por "gran probabilidad de precipitaciones fuertes" en Tarragona y la Comunidad Valenciana, que se extenderán a Murcia y Baleares. Se podrían recoger hasta 100 litros por metro cuadrado en seis horas en el litoral de Valencia y Alicante.

La provincia de Alicante es una de las zonas que sufre la alerta roja meteorológica desde las 10 horas de este viernes por riesgo de inundaciones por fuertes lluvias, ante lo cual a las 14:47 horas Emergencias de la Generalitat ha enviado un mensaje masivo a los móviles de la población (Es-Alert) informando de esa alerta y dando consejos.

Según Emergencias de la Generalitat, otros registros destacados que deja la dana Alice durante esta tarde han sido los 14,2 l/m2 de Villena y los 9,8 de Gaianes, todo ello en la provincia de Alicante.

MÁS CLAVES DEL PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos señalan que aunque las intervenciones han descendido notablemente, siguen siendo protagonizadas por achiques o filtraciones de agua, y se han sumado esta tarde las retiradas de árboles, saneamiento de fachadas y retirada de obstáculos sobre la vía pública.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología señala que este jueves han impactado en tierra 45 rayos en un radio de 20 km alrededor de la ciudad de Alicante. Para el sábado, la borrasca Alice continuará generando inestabilidad en el este peninsular y Baleares, con chubascos que podrían ser fuertes y con granizo. A pesar de ello, las temperaturas subirán en el tercio norte y sur, alcanzando los 31 grados en Sevilla.

De cara al Día del Pilar, la inestabilidad disminuirá, aunque persistirá la probabilidad de chubascos en el este y Baleares. Los avisos pasarán a ser amarillos y las temperaturas seguirán en ascenso, con Sevilla esperando una máxima de 32 grados, según el pronóstico de tiempo.com.