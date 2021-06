Vara, sobre los indultos: “Entiendo que se intente hacer un esfuerzo para que eso nunca más vuelva a suceder"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reconocido en ‘Herrera en COPE’ que la pandemia “me ha afectado mucho lo que hemos vivido emocionalmente y debo reconocer que como a todos me ha afectado mucho este año y medio de tanta muerte y tanto dolor, debo reconocer ya digo que me afectó sobremanera”.

Vara habla claro sobre el conflicto catalán, “Cataluñano se puede arreglar desarreglando el resto de España, con lo cual el arreglo que haya tendrá que ser permitiendo en que todos y cada uno de los españoles vivamos donde vivamos podamos tener los mismos derechos y también las mismas obligaciones, que por cierto, en este país todo el mundo habla de derecho pero de obligaciones no habla nadie y no hay un país que pueda prosperar si la gente no cumple con su obligación”. Y añade “le debemos este país la capacidad de que nuestros hijos y nuestros nietos puedan convivir en paz como lo hemos hecho nosotros a lo largo de 40 años y eso pasa por el diálogo y pasa por intentar buscar vías que desde luego son difíciles, a nadie se le se le oculta que son difíciles, pero que no son ni deben ser imposibles”.

Y en ese conflicto catalán nos encontramos con el tema de los indultos, de los que Fernández Vara ha dado su opinión ante lo que quiere hacer el Gobierno. “A mí no me gustan los indultos porque yo lo pasé muy mal en aquel momento como tantos españoles, porque estaban cogiendo lo que tanto queremos que es nuestro país, nuestra patria, nuestra nación y la estaban intentando trocear. Por tanto, el sentimiento de indignación lo comparto con tantísima gente que lo puede tener. No es un problema de desear es un problema de entender. Y yo lo que digo, ¿somos capaces de adivinar cómo podemos poner todo lo que esté a nuestro alcance en ese proyecto común que podamos compartir? Entonces en la vida no es que te guste o no, a mí los indultos no me pueden gustar porque yo sufrí mucho con aquello que ocurrió, pero puedo llegar a entender que se intente hacer un esfuerzo para que eso nunca más tenga que volver a suceder”. Una vez dicho esto, el presidente ha recibido abucheos de parte del público que se encuentra en el Teatro Romano de Mérida desde donde este martes se está haciendo ‘Herrera en COPE’, a los que el presidente ha respondido “yo les pido disculpas y lo que digo se lo digo de verdad. Les pido perdón, les pido disculpas si lo que digo no les gusta, yo no digo lo que me lo que me traiga aplausos digo lo que creo que es mejor para el país en el que van a vivir mis hijos y mis nietos”.

Aboga Vara por trabajar en un proyecto común “haré todo lo posible porque el PSOE sea un instrumento de este país para contribuir a lograr la mejor España posible en el futuro. Yo intentaré que se conforme mayoría en España para lo cual hago una llamada, a veces no suficientemente bien entendida, a la moderación. En España sobran extremos y falta moderación por parte de muchos y lo digo convencido que en este momento no veo otra salida que no sea convocarnos a un proyecto común y el proyecto común no puede ser el mío y el tuyo tiene que ser el nuestro y esa necesidad de proyecto común yo necesito que haya en España muchas voces en muchos territorios intentando trabajar para que ese proyecto sea posible”.

Defiende el presidente extremeño que “tenemos que intentar que en España podemos caber todos, porque ni puede ser lo que unos quieren que es quedarse con un trozo, ni puede ser lo que a mi juicio quieren otros que es quedarse con España entera, a su manera. España tiene que ser un país en el que podamos caber todo, entendiendo el país cada uno a su manera, que no tiene porqué ser la misma uno y otro”.

Y concluye Fernández Vara “probablemente en esa en esa necesidad de buscar un proyecto común, el esfuerzo lo tenemos que hacer todos, primero quien gobierna o los que gobernamos somos los que tenemos la obligación de salir al encuentro y yo creo que estamos viviendo en la política española demasiados desencuentros que creo que no es bueno para nadie, desde luego no es bueno para la vida de los ciudadanos que es de lo que se trata”