Si tienes una startup innovadora creada a partir de enero de 2022, puedes presentar tu candidatura para los Premios EmprendeXXI hasta el 4 de diciembre
Si tienes una startup innovadora creada a partir de enero de 2022, ¡puedes presentar tu candidatura para los Premios EmprendeXXI hasta el 4 de diciembre!
Este año hay 19 premios territoriales, 8 nacionales y 2 accésit sobre Impacto Social e Innovación Disruptiva.
Además de la dotación económica, los ganadores recibirán acompañamiento internacional y otros reconocimientos clave.
Desde 2007, más de 560 empresas han sido premiadas con casi 10 millones de euros.
Una gran oportunidad para seguir impulsando el talento emprendedor.
