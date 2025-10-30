COPE
Podcasts
Herrera en COPE
Herrera en COPE_Carlos Herrera_imagen principal
Herrera en COPE

Si tienes una startup innovadora creada a partir de enero de 2022, puedes presentar tu candidatura para los Premios EmprendeXXI hasta el 4 de diciembre

Caixabank. Tú y yo. Nosotros.

Foto Premios Emprende XXI, La Caixa
00:00
Descargar

Si tienes una startup innovadora creada a partir de enero de 2022, puedes presentar tu candidatura para los Premios EmprendeXXI hasta el 4 de diciembre

Redacción Herrera en COPE

Publicado el - Actualizado

1 min lectura1:30 min escucha

Descargar

Si tienes una startup innovadora creada a partir de enero de 2022, ¡puedes presentar tu candidatura para los Premios EmprendeXXI hasta el 4 de diciembre!

Este año hay 19 premios territoriales, 8 nacionales y 2 accésit sobre Impacto Social e Innovación Disruptiva.

Además de la dotación económica, los ganadores recibirán acompañamiento internacional y otros reconocimientos clave.

Desde 2007, más de 560 empresas han sido premiadas con casi 10 millones de euros.

Una gran oportunidad para seguir impulsando el talento emprendedor.

Caixabank. Tú y yo. Nosotros.

Temas relacionados

Lo último

Visto en ABC

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Los últimos audios

Último boletín

05:00 H | 30 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking