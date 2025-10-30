Publicado el 30 oct 2025, 08:58 - Actualizado 30 oct 2025, 08:59

Si tienes una startup innovadora creada a partir de enero de 2022, ¡puedes presentar tu candidatura para los Premios EmprendeXXI hasta el 4 de diciembre!

Este año hay 19 premios territoriales, 8 nacionales y 2 accésit sobre Impacto Social e Innovación Disruptiva.

Además de la dotación económica, los ganadores recibirán acompañamiento internacional y otros reconocimientos clave.

Desde 2007, más de 560 empresas han sido premiadas con casi 10 millones de euros.

Una gran oportunidad para seguir impulsando el talento emprendedor.

