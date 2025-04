La Semana Santa comienza con lluvias: estas son las ciudades donde las cofradías tienen que estar más pendientes del tiempo

En apenas dos días, este viernes 11 de abril dará comienzo la Semana Santa 2025 con el Viernes de Dolores. Unos días de descanso para muchos y de devoción para otros que este año podrían estar protagonizados, de nuevo, por la lluvia.

En 'Herrera en COPE', José Antonio Maldonado ha detallado a Carlos Herrera la previsión del tiempo para estas fechas tan señaladas.

En primer lugar, ha señalado las "dudas" que hay con la previsión, ya que en estas fechas los modelos cambian con frecuencia, por lo que el pronóstico resulta "complicado".

"Esta es la época que siempre, como predictor, más temo porque es que en un momento dado te ponen fuera de juego. Voy a contar las cosas como se ven ahora y el viernes matizaremos, con más precisión, cómo se presenta de cara a los días más importantes", ha añadido.

EFE Domingo de Ramos en Asturias, imagen de archivo

La borrasca olivier

Este miércoles, la borrasca Olivier afectará principalmente a Canarias, donde se esperan lluvias fuertes, tormentosas y con viento intenso.

El jueves, "la borrasca se irá aproximando al Golfo de Cádiz y al suroeste de la península. Todavía podrán producirse precipitaciones fuertes en Canarias y comenzarán a producirse por la tarde en las provincias en las provincias más occidentales de Andalucía".

En cuanto a las temperaturas, destacan los 29 grados que se podrán alcanzar en Orense y Pontevedra, al igual que en Sevilla, aunque en la capital andaluza resulta menos llamativo.

La Semana Santa arranca el Viernes de Dolores con un "aumento de la inestabilidad en la península, que irá incrementándose la nubosidad a lo largo del día, sobre todo en las regiones occidentales, y se producirán chubascos en gran parte de las mismas, siendo más probables en las de Andalucía y en Galicia. En ambas pueden ser fuertes. Irá entrando polvo en suspensión por el sureste procedente de Canarias".

El sábado se esperan "precipitaciones en gran parte de la península, fuertes en la mitad occidental de Andalucía, el sistema central y Galicia, lo que provocará un descenso de las temperaturas. En cambio, subirán en las regiones mediterráneas".

TE PUEDE INTERESAR El plan de Carlos Herrera para el Domingo de Ramos que puede verse truncado por la lluvia: fuera de Sevilla

Para el Domingo de Ramos, el pronóstico ha mejorado un poco en las últimas horas y Maldonado no es tan pesimista, aunque se muestra prudente.

"Yo he llegado a comentar que a lo mejor no salía ninguna cofradía. Ahora hay ciertas esperanzas. Esto no quiere decir que no vaya a llover, pero parece que no van a ser precipitaciones tan constantes. Aquí los distintos modelos presentan diferencias entre unas zonas y otras y entre unos días y otros".

Previsión para semana santa

El meteorólogo también se ha referido a los primeros días de la próxima semana, donde sigue destacando la inestabilidad.

El lunes continúa "el riesgo de lluvia, siendo más improbable en las regiones del este. No es previsible que llueva ya en Baleares ni en Canarias".

El martes "disminuirá la inestabilidad con respecto a días anteriores, pero seguirá existiendo riesgo de algunas precipitaciones y las cofradías que vayan a realizar la estación de penitencia en ese día tendrán que estar pendientes de lo que vaya ocurriendo en el transcurso de la jornada".

Mientras que el miércoles "no desaparece totalmente la inestabilidad y, de nuevo, al menos en lo que vemos ahora, de nuevo la situación se presenta dudosa en lo que a precipitaciones se refiere".

Viernes de Dolor en Logroño

Para los días más señalados, de jueves a domingo, ha adelantado que "el pronóstico es de solo habrá algunas lluvias, en general débiles, en las regiones del norte, más probable las próximas al cantábrico. En el sur, en cambio, ambiente soleado y temperaturas en alza. Esto es lo que podemos contar ahora mismo con la incertidumbre que decíamos".

A la hora de poner el foco en ciudades concretadas, Maldonado ha detallado que en Valencia apenas se espera lluvia, mientras que en Zamora la situación está dudosa. En cuanto a Andalucía, la comunidad será una de las más afectadas por la inestabilidad.