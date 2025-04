El plan de Carlos Herrera para el Domingo de Ramos que puede verse truncado por la lluvia: fuera de Sevilla

Después de que la Semana Santa de 2024 terminara como la más lluviosa desde hace décadas, los pronósticos apuntan que la de 2025 también empezará pasada por agua. Según las previsiones, la próxima semana llega una nueva borrasca que afectará a nuestro país los primeros días.

José Antonio Maldonado ha detallado a Carlos Herrera la previsión, que puede cambiar los planes del comunicador en estos días tan señalados, sobre todo en puntos del país como Sevilla.

La fecha clave en la que debemos fijarnos es el jueves 10 de abril, conocido como Jueves de Pasión, cuando los mapas apuntan que entrará una nueva borrasca en nuestro país, que si se cataloga de gran impacto recibirá el nombre de Oliver.

lluvia en semana santa

"Estará entrando ya en la península desde el Atlántico, y permanecerá afectando a la península previsiblemente hasta el lunes o el Martes Santo", ha explicado Maldonado, por lo que se esperan precipitaciones el Sábado de Pasión, el Domingo de Ramos, el Lunes Santo, el martes también, y en algunas regiones también el miércoles.

A partir de mitad de semana, se espera que la situación mejore y el meteorólogo se ha referido a una "estabilidad casi generalizada", aunque asegura que debemos seguir muy pendientes porque podrían producirse nuevos cambios.

la previsión para el domingo de ramos

Además del pronóstico general, Maldonado se ha referido al Domingo de Ramos en particular, una jornada llena de procesiones en España que este año podría volver a estar pasada por agua.

"El día estará estropeado en gran parte de la península, sobre todo lo que son las regiones occidentales", ha detallado.

Y ha explicado que, aunque las previsiones no son las mismas para todas las zonas, si que habrá que estar pendientes del cielo en todo el país, esperando a ver si llega un claro de varias horas para poder sacar los pasos a la calle.

los planes de carlos herrera en semana santa

Carlos Herrera ha escuchado con atención la previsión y ha contado a Maldonado y a todos los oyentes de 'Herrera en COPE' que este año le gustaría disfrutar del Domingo de Ramos en Jerez, si el tiempo lo permite.

"Quería ir a Jerez por 'El transporte', que es una hermandad y sale mi amigo José Ramón Esteve, y ya fuimos el año pasado, pero diluvió. Entonces este año si diluvia, pues ya no me muevo, ya me voy para el oriente, yo qué sé, me inventaré algo", ha relatado el comunicador.