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El sector bancario te recuerda que la prevención y prudencia son las dos herramientas clave para proteger nuestros datos personales

Y recuerda: el sector bancario, contigo

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El sector bancario del miércoles 15 de abril

Redacción Herrera en COPE

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¿Qué nos cuenta el sector bancario esta semana?  Prevención y prudencia son las dos herramientas clave para proteger nuestros datos personales. Porque losciberdelincuentes usan técnicas cada vez másprofesionalizadas y conviene extremar las precauciones.

Por eso, en lo digital, protégete igual. Ante la urgencia,prudencia. No compartas tus contraseñas con nadie y recuerda que tu banco no te pedirá las claves por teléfono,SMS, correo electrónico o WhatsApp. 

Puedes encontrar másconsejos en Aula Financiera y Digital –todo junto– punto es.

Y recuerda: el sector bancario, contigo.

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