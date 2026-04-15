El sector bancario te recuerda que la prevención y prudencia son las dos herramientas clave para proteger nuestros datos personales
Y recuerda: el sector bancario, contigo
Redacción Herrera en COPE
Publicado el
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¿Qué nos cuenta el sector bancario esta semana? Prevención y prudencia son las dos herramientas clave para proteger nuestros datos personales. Porque losciberdelincuentes usan técnicas cada vez másprofesionalizadas y conviene extremar las precauciones.
Por eso, en lo digital, protégete igual. Ante la urgencia,prudencia. No compartas tus contraseñas con nadie y recuerda que tu banco no te pedirá las claves por teléfono,SMS, correo electrónico o WhatsApp.
Puedes encontrar másconsejos en Aula Financiera y Digital –todo junto– punto es.
Y recuerda: el sector bancario, contigo.
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