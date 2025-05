El secreto mejor guardado de los chinos: estos son los tres detalles en los que se fijan en una mujer cuando buscan pareja

Publicado el 18 may 2025, 15:27

La cultura china tiene peculiaridades que pueden resultar difíciles de entender fuera del país. Una de ellas es la forma de ligar y es que a la hora de buscar pareja, un chino se fija en unos aspectos muy concretos, que podríamos considerar casi requisitos imprescindibles.

Lo ha explicado en 'Herrera en COPE' el abogado y economista Julio Ceballos, que lleva 18 años viviendo en China.

"Los chinos son muy pragmáticos para todo, también para la búsqueda de relaciones sentimentales y sigue siendo, pese a estar en vanguardia tecnológica y ser segunda potencia mundial y todo un laboratorio de ideas, un país de valores muy tradicionales", comienza explicando Ceballos en su entrevista con Alberto Herrera.

El experto pone el foco en los estrictos que son los chinos con sus candidatos, a los que prácticamente someten a un examen "muy parecido al que se somete a alguien en una entrevista de trabajo".

los tres requsiitos

Y es que claro que tienen sentimientos, pero la disciplina y el pragmatismo están por encima de todo. Ceballos ha detallado lo que podríamos definir como los tres requisitos de los chinos para elegir pareja:

"Pero ellos dejan a salvo lo primero, que sea una persona que se gana la vida de manera suficientemente digna, es decir, que pueda aportar una cantidad de ingreso suficiente para que la familia no viva en estrecheces.

Segundo, que sea una persona sana, es decir, que haya pasado sus exámenes médicos y que no haya problemas de salud. Pragmatismo puro y duro. Y luego además que aporte un piso, un coche, la dote antigua".

la anécdota con una compañera de trabajo

Ceballos ha contado además una anécdota personal en la que él pudo ser testigo de la seriedad de una primera cita en China: "En una cafetería vi a una compañera de trabajo hablando con alguien tomando un café y al cabo de una semana le pregunté, digo oye, ¿estás buscando trabajo? Te vi, no te dije nada porque me pareció que la situación era como muy formal, como muy seria.

Ella trabajaba conmigo, yo quería saber si se iba a marchar de donde trabajábamos y me dijo no, no, es que bueno es un chico que de alguna manera siente interés por mí y yo quiero saber qué creencia tiene".