Carlos Vicente Escrich, perito de tráfico, sobre las balizas V16: "España es el único país que obliga a usarlas porque es el que la ha desarrollado y creado, todo esto lleva su tiempo"

A partir del 1 de enero de 2026, la baliza V-16 será un elemento obligatorio en todos los vehículos, pero la confusión entre los conductores es notable. Según una encuesta reciente, el 80 por 100 de los usuarios aún no la ha adquirido y menos del 10 por 100 siente que ha recibido información suficiente. Para aclarar las dudas, el perito judicial especializado en accidentes de tráfico, Carlos Vicente Escrich, ha intervenido en el programa 'Herrera en COPE' con Jorge Bustos, donde ha explicado los detalles de este nuevo dispositivo y la razón de su exclusividad en España.

España, pionera en el desarrollo

La principal pregunta abordada por Jorge Bustos fue por qué España es el único país que ha implantado esta tecnología, mientras el resto de Europa sigue utilizando los triángulos. Carlos Vicente Escrich ha sido tajante al respecto: "España es el único país que obliga a usarlas porque es el que la ha desarrollado y creado, todo esto lleva su tiempo". El experto ha añadido que el sistema se presentó en Europa hace dos años y "sé que gustó", pero los procesos de normalización y homologación a nivel continental "llevan su tiempo".

Claves de la V-16: privacidad y homologación

Una de las preocupaciones de los conductores es la privacidad de sus datos. Escrich ha aclarado que el dispositivo no rastrea la ubicación constantemente. "Solamente es la geolocalización, es la ubicación el único dato que se va a enviar", ha asegurado. La baliza solo transmite esta información a la DGT en el momento de su activación por una avería o accidente, una afirmación respaldada por la Agencia Española de Protección de Datos. "Me han comentado muchos conocidos que están constantemente conociendo tu ubicación, y no es cierto", ha desmentido el perito.

Para garantizar que la baliza es oficial, Carlos Vicente Escrich recomienda verificar el código de homologación en el buscador disponible en la página web de la DGT. En cuanto a la diferencia de precios, que oscilan entre los 30 y los 90 euros, el experto considera que se debe "un poco al momento" y a las ofertas comerciales, pero que la mayoría se encuentran en un rango de precios similar, insistiendo en que lo fundamental es que esté homologada.

El perito también ha destacado la sencillez del dispositivo. No requiere ningún tipo de registro ni alta en la DGT. "Absolutamente nada, ponerle las baterías, saber que siempre están cargadas y y llevarla en el vehículo apagada", ha explicado. De hecho, para Escrich, "la mejor V 16 es aquella que no usemos", en una analogía con los seguros.

Una actualización necesaria frente a los triángulos

Escrich defiende que la baliza V-16 es una "actualización de los tiempos". Ha recordado que en 1999 había 2,5 millones de vehículos y 4.600 kilómetros de vías de alta capacidad, cifras que hoy han ascendido a casi 34 millones de vehículos y 17.000 kilómetros de autopistas y autovías. En este contexto, los triángulos resultan ineficaces, ya que "no se ve o la distancia es de 10 metros, totalmente insuficiente" para reaccionar a tiempo.

Finalmente, ante la duda de si se deben conservar los triángulos para viajar por Europa, el experto ha señalado que, aunque no sería necesario, la baliza no estaría geolocalizada fuera de España y solo ofrecería la señal visual. Por ello, ha concluido con una recomendación personal: "Yo desde luego intentaré llevar los triángulos y el y el v 16, porque no ocupa espacio y me parece importante sentirme seguro".