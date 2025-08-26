El emotivo adiós de Dani Martín a Verónica Echegui: "Ojalá jamás hubiera tenido que escribir esto"

La muerte inesperada de Verónica Echegui ha inundado las redes sociales de cariño hacia la actriz que nos ha dejado demasiado pronto, a los 42 años, debido a una enfermedad que logró mantener alejada del foco mediático.

Entre los amigos que han recurrido a las redes sociales para rendirle un sentido homenaje hemos podido leer las emotivas y cariñosas palabras que Dani Martín le ha dedicado a 'La Vero' como él mismo la recuerda.

"A mí me enseñó, me respetó, me regaló amor de compañera. Yo aprendí, recibí y seguimos adelante cuando salimos del polígono, cada uno por nuestro lado, pero siempre conectados por esa locura que nos movía que se llama estar vivos" ha compartido Dani Martín en su cuenta de Instagram.

Revelando con estas palabras la gran relación de amistad que compartía con la actriz desde hace años, Dani añadía: "Esta cosa tan caprichosa y preciosa que llamamos vida nos lo ha preparado así. Eres única, inolvidable, terremoto, belleza, intensa, energética. Hoy también estabas preciosa, así eres tú, La Vero. Mujer gigante que me regaló tanto. Mujer libre, anárquica y hermosa".

Junto a una fotografía en la que ambos aparecen en actitud muy cariñosa, Dani compartía con sus seguidores el gran cariño que le tenía a la actriz, aprovechando la ocasión para enviarle un mensaje a una persona muy especial para él: "Ojalá jamás hubiera tenido que escribir esto. La Vero, nuestra Vero (retiro lo de nuestra, ella era suya y a veces un ratito de los suyos), vuela libre, como siempre lo has hecho. Salúdame por ahí a alguna y alguno que hace tiempo no veo. Te quiero, Eche".

JAVIER RAMIREZ Verónica Echegui posa con el Goya a mejor corto en el photocall de la 36ª gala de los Premios Goya

el adiós de antonio banderas o elena furiase

Más allá del cantante, han sido numerosos los compañeros de profesión y amigos los que, al enterarse de su muerte, han querido rendir homenaje a la protagonista de 'Yo soy la Juani' inundando las redes sociales de mensajes de despedida.

Antonio Banderas ha compartido una imagen de Verónica, expresando que "se nos ha ido demasiado pronto. Descansa en paz". Bibiana Fernández ha elegido una instantánea de grupo en la que aparecen ambas para confesar que "no tengo palabras.

Estos días encerrada en casa ajena al día que vivo, estoy en Madrid, pero podría ser la selva de Guatemala, ajena a todo, y de repente esta noticia, actriz admirada y una mujer maravillosa, no éramos amigas, pero coincidir con ella era siempre una alegría. Vuela bella, mi cariño para sus seres queridos".

Hiba Abouk, por su parte, ha destacado "tan llena de luz y de vida... Mi querida Vero", reconociendo que todavía "no se cree" que ya no esté con nosotros. "Descansa en paz preciosa. Te recordaremos siempre" ha añadido.

En la misma línea, otras compañeras como Elena Furiase, que se ha limitado a compartir un storie con el nombre de Verónica y un emoticono de una paloma de la paz; Marta Larralde; o Ana Milán: "Vero... No sé qué decir. Qué momento tan triste. Vuela alto".

"Me impactó mucho tu trabajo en 'Yo soy la Juani' y te admiraba mucho. Hoy me quedo de piedra con que te hayas ido. Qué triste día hoy. Mi más sentido pésame a sus familiares y amigos más cercanos" ha escrito por su parte Miguel Ángel Muñoz.