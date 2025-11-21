COPE
Felipe VI recuerda la "acertada apuesta" por la apertura democrática del Rey Juan Carlos

El monarca ha recordado cómo finalizada la dictadura del general Franco en 1975, la "firme voluntad" de la Corona contribuyó decisivamente a abrir a España el camino hacia la democracia

El Rey Felipe VI, durante su discurso en el acto de conmemoración del 50 aniversario de restauración de la monarquía, este viernes en el palacio Real en Madrid.
Escucha el discurso del Rey Felipe VI en el acto de conmemoración de 50 años del regreso de la Monarquía a España

Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

2 min lectura21:22 min escucha

Felipe VI ha destacado este viernes el papel de la monarquía durante la Transición como "una institución vertebradora y garante de estabilidad", un "catalizador clave" que permitió encauzar el proceso de transformación democrática. Además, ha recordado la acertada apuesta por la apertura democrática del Rey Juan Carlos.

Así lo ha indicado en su discurso en el acto institucional de ingreso en la Orden del Toisón de Oro de la reina Sofía, del expresidente del Gobierno Felipe González y de los padres de la Constitución Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca, con motivo del 50 aniversario de la reinstauración de la monarquía, que se celebra en el Palacio Real.

El monarca ha recordado cómo finalizada la dictadura del general Franco en 1975, la "firme voluntad" de la Corona contribuyó decisivamente a abrir a España el camino hacia la democracia, para recordar el discurso que su padre, el rey Juan Carlos I, pronunció el día de su proclamación, del que este sábado se cumplen 50 años.

"Comenzaba, como dijo el Rey Juan Carlos I en su proclamación, una nueva etapa de la historia de España'", ha rememorado Felipe VI, que ha recordado cómo la monarquía asumió entonces un papel claramente activo: integró a todos los españoles en un momento determinante y convocó, como afirmó el rey, a actuar con generosidad, altura de miras y la voluntad de alcanzar un “efectivo consenso de concordia nacional”.

"Ese impulso inicial, esencial, hizo de la institución el catalizador clave que permitió encauzar y orientar el proceso de transformación democrática", ha subrayado el jefe del Estado, que este viernes ha reiterado su gratitud "hacia quienes contribuyeron, cada uno desde su responsabilidad, a consolidar la libertad, la democracia y el prestigio" del país.

Un homenaje a una generación "que supo anteponer el diálogo al enfrentamiento y el bien común a cualquier otro interés. Ese espíritu -el de la Transición, el del entendimiento- sigue siendo la base más firme sobre la que seguir construyendo el futuro de España", ha dicho el rey.

Para Felipe VI, el mejor legado de aquella generación fue, y sigue siendo, la Constitución de 1978, que consagró la monarquía parlamentaria y articuló un sistema democrático plural y estable. Fue una obra colectiva, "un gran pacto en el que ningún grupo logró imponer su visión completa porque todos ellos comprendieron que la convivencia exigía ceder algo para ganar un futuro común. Fue una elección pragmática, pero también profundamente moral".

