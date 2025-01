La reacción de Carlos Herrera al primer gol de Manu, hijo de Manolo Lama

María José Navarro, en 'Lo que hace ruido', habla sobre todas aquellas cosas que hacen ruido en redes sociales. Que generan comentario, debate y también mucha felicidad. En este caso, ha querido hablar sobre la emoción que se vivieron nuestros compañeros de 'Tiempo de Juego' al contar, en pleno directo, el primer gol de Manu. Hijo de Manolo Lama.

Manu Lama es jugador del Granada y "en 'Tiempo de Juego' marcó, casi, el sobrino de todos", decía Navarro dando paso a ese momento en el que se narraba el gol del hijo de Lama.

"Bueno, tienes que ver la escena. A través de nuestras redes. De cómo se alegra todo el mundo. Abrazos, emoción, casi tiran a Paco González de la silla. Una fiesta", continuaba María José Navarro su discurso; invitando a Herrera a ver el momento.

Inmediatamente después, el comunicador decía que comprendía esa alegría. No es para menos. "Lo entiendo, lo entiendo, tú dirás".

Es motivo de orgullo y alegría. Y todos los protagonistas de esta noticia han hablado tras ese gol mágico.

El propio Manu Lama, tras el partido, atendió a nuestros compañeros de 'Tiempo de Juego'. Aseguró que "han sido seis meses complicados en los que no he tenido los minutos que quería. Pero bueno, al final yo creo que el trabajo en la sombra da sus frutos. Y, como te digo, estaba preparado para el momento en el que llegase el debut. Y, nada, yo creo que se ha visto recompensado, la verdad". Puedes volver a escucharlo aquí.

Momento único en Tiempo de Juego: Manu Lama recibe en directo la felicitación de su padre Manolo tras su primer gol

En el momento de la charla, el jugador del Granada también recibió la felicitación de su representante, Petón, que vivió de primera mano el gol con Paco González en 'Tiempo de Juego'.

Petón aclaró lo siguiente: "Solo me dedico a Manu Lama en representación en el mundo del fútbol y no es representación, es padrinazgo. Todo lo que ha hecho Manu Lama, todo, desde que empezó en la Academia del Atleti, no en el fútbol base, ha sido ganado a pulmón, todo por él. Todo contra la dificultad, todo contra la adversidad".

Petón ha reivindicado que Manu Lama "es un jugador impresionante, un tío impresionante que tiene como lastre ser hijo de Manolo Lama. Esto es así. Es decir, que los apellidos pesan. Es un futbolista impresionante. Y lo que ha pasado hoy, que estaba seguro de que iba a suceder, de ahí, de otras cosas, la emoción, es el principio de una carrera que ya veréis dónde le lleva, seguro que a primera división si Dios le da salud", señaló.

ASÍ VIVIERON MANOLO LAMA Y SU MUJER EL GOL DE SU HIJO MANU: "QUE PELEE Y LUCHE POR ELLO"

Manolo Lama, hijo de Manu, dedicó unas bonitas palabras a su hijo en directo. Le dijo, en concreto, que sabe que el fútbol es muy duro y que "los momentos amargos son mucho más grandes que los dulces. Hoy ha tenido un momento dulce, pero lo único que tiene que hacer es seguir trabajando y peleando para seguir intentando cumplir la ilusión de su vida. Él estudia, que es lo que tiene que hacer, y además de estudiar, quiere ser futbolista, pues que pelee y luche por ello".

La emoción de Manolo Lama tras el primer tanto de su hijo Manu

Además, Manolo Lama también le contó a Paco González el modo en el que reaccionó tras el tanto.

En concreto, señaló que "es una escena emocionante. Cuando ha metido el gol, ahí la duda de si había entrado o no había entrado. La gente que estábamos delante de nosotros se ha empezado a dar la vuelta. Tengo que decir que mi mujer ha empezado a llorar. Y la gente saludaba a mi mujer como a la reina Letizia. Y mi mujer se ha puesto de pie y con la mano derecha, muy en plan monarca. Y yo creo que he recibido más ovación mi mujer cuando la han visto con los ojos llorosos y llorando que el niño metiendo el gol, sinceramente".