Manu Lama le revela a Juanma Castaño lo que le dicen en el campo por llevar el apellido de su padre en la camiseta: "Les doy la razón"

Juanma Castaño entrevistó a Manu Lama, el hijo de Manolo, que marcó este domingo su primer gol como profesional en la victoria del Granada ante el Sporting de Gijón, en el que fue su debut en Segunda División: "Han sido seis meses duros sin poder conseguir un minuto. He debutado hoy, he marcado y he ayudado al equipo. Mi primer gol y muy contento". Estaba llegado el encuentro a su fin, cuando Lama remató de cabeza en el segundo palo un saque de esquina y con ello certificó la victoria de su equipo (3-1) frente al Sporting. Gol que desató la locura en el estudio de Tiempo de Juego.

En la celebración se pudo ver cómo todos los compañeros del futbolista fueron en grupo a abrazarle: "La gente sabía lo que estaba sufriendo estos seis meses, solo he competido en Copa y nos eliminaron. Me alegra que todos hayan venido a abrazarme. Entrenaba durante la semana y el fin de semana no se veía recompensado; era bonito debutar en Los Cármenes y me he emocionado. Agradezco a todos los compañeros".

Juanma Castaño le preguntó a Manu qué le suponíallevar el apellido 'Lama' en la camiseta: "A mi padre le he escuchado en alguna entrevista pero en el mundo del fútbol me llaman Lama y las hostias que tenían que darme, que me las den. Siempre hay alguno que otro que por llevar ese apellido te tachan de enchufado, pero me da igual. Nunca me ha afectado. En el campo han insultado a mi padre, pero si llevan razón...."

Manu Lama contó que está estudiando la carrera de Periodismo: "Quiero terminar la carrera, centrarme en el fútbol y lo que tenga que venir, vendrá. Hacéis vuestro trabajo pero a veces intentáis meteros dentro en temas...". Y por último reconoció que "mi periodista favorito es Antoñito Ruiz, no tengo ninguna duda. Da mucho juego y sabe mucho de fútbol".