Se hacen públicos nuevos detalles del despido del CEO de Nestlé y esta es la pregunta que se hace Carlos Herrera al enterarse

Nestlé ha ocupado múltiples titulares desde que el pasado lunes, el gigante suizo de la alimentación anunciara el cese inmediato de su consejero delegado, Laurent Freixe, tras ser objeto de una investigación interna por mantener relaciones sentimentales en secreto con una subordinada directa. Una decisión tomada por violar el código de conducta empresarial que establece la compañía.

EFE Laurent Freixe, ex CEO de Nestlé

En 'Herrera en COPE', hemos puesto el foco en esta clave. Pilar García de la Granja ha explicado las novedades que se conocen al respecto y Carlos Herrera ha lanzado una reflexión en forma de pregunta.

Una relación que terminó en ascenso

García de la Granja recuerda que, en un primer momento, la noticia era que el cese se debía a una relación sentimental con una subordinada, pero todo apunta que hay algo más.

Ahora ya sabemos que "el ya ex CEO de la mayor empresa de alimentación del mundo ascendió a su amante y después promovió su cese con una multimillonaria indemnización. Es decir, que no solo ocultó la relación extramatrimonial, sino que promovió su ascenso, según la prensa suiza".

Por tanto, fue despedido por "incumplir los códigos éticos de la empresa y además sin indemnización".

¿podría ocurrir en españa?

Con la información sobre la mesa nos preguntamos si esta situación podría replicarse en España y nos fijamos en lo que dice la ley.

"La legislación dice que no considera objeto de despido el mantener una relación sentimental en el trabajo, pero sí abre la puerta al despido si hay conflicto de intereses o un perjuicio adicional a la empresa o a otros trabajadores", explica García de la Granja.

Cómo afrontar un despido

Tras esto, Carlos Herrera ha lanzado su reflexión: "Aquí hay una pregunta, ¿qué hubiera pasado si en vez de CEO es una CEO? Es decir, si el CEO hubiera sido una mujer, y se comprueba que mantiene relaciones con uno de su equipo, ¿también la habrían expulsado a ella?"

De la Granja responde de manera afirmativa, apunta que "en el caso de Nestlé sí porque el presidente es Pablo Isla", mientras que Jorge Bustos argumenta que, "con el código ético en la mano, la reacción debería haber sido igual".