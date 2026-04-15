La primera reacción de Carlos Herrera al récord de audiencia de Herrera en COPE en el EGM: "El halago debilita"

La cadena COPE ha hecho historia en el último Estudio General de Medios (EGM), logrando el mejor dato de audiencia de toda su trayectoria. Así lo ha comunicado la periodista Pilar Cisneros durante la emisión de 'Herrera en COPE', el programa matutino conducido por Carlos Herrera. La emisora lidera el crecimiento de la radio española con 4.107.000 personas que sintonizan diariamente, lo que representa un aumento de casi 600.000 oyentes.

'Herrera en COPE' supera los 3 millones

El programa estrella de la cadena, 'Herrera en COPE', ha sido uno de los grandes protagonistas de este EGM de récords, superando por primera vez la barrera de los tres millones de oyentes. Cada mañana, 3.100.000 personas escuchan el espacio, que además se consolida como líder de la radio en el 'primetime' a las 6, 7 y 8 de la mañana. Este éxito respalda el nuevo formato conducido por Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera.

El propio Carlos Herrera ha reaccionado a los datos con su característico humor e ironía, llegando a bromear sobre la fórmula de su éxito. "Cuanto menos trabajo, cuanto menos horas hago, más sube el programa", ha comentado el comunicador en antena, quien también ha recordado el dicho de que "el halago debilita" ante las cifras históricas.

Éxito rotundo para los deportes y la noche

El éxito de la cadena se extiende a su programación deportiva y nocturna. COPE se reafirma como la radio número 1 del deporte con 'Tiempo de juego', que congrega a 1.974.000 oyentes los fines de semana. Por su parte, 'El Partidazo de COPE' de Juanma Castaño ha sumado más de 100.000 nuevos seguidores, mientras que 'La Linterna' de Ángel Expósito lidera la información nocturna superando el millón de oyentes.

Cuanto menos trabajo, cuanto menos horas hago, más sube el programa" Carlos Herrera

Pilar Cisneros ha querido destacar que son cifras para "celebrar y agradecer a la audiencia un EGM de récords". A estos hitos se suman los récords de 'Mediodía COPE', con Pilar García de la Granja alcanzando los 640.000 oyentes, y de 'Poniendo las calles' con Carlos Moreno 'El Pulpo'. Además, la emisora demuestra su músculo en sus canales digitales, liderando también la escucha por streaming.

COPE Herrera en COPE - EGM

Finalmente, el éxito se extiende a todo el grupo de comunicación. Ábside Media ha conseguido su mejor dato de audiencia histórico, con 6.873.000 personas que escuchan sus marcas a diario. Desde la cadena han querido concluir con un mensaje de gratitud a su audiencia: "Gracias por confiar en nuestra manera de hacer radio".