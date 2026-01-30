Fernando Morientes analiza lo que ha perjudicado la salida de Xabi Alonso al Real Madrid: "No es un problema de entrenador y los cambios bruscos sientan incertidumbre"

Fernando Morientes ha ofrecido un duro análisis sobre la situación actual del Real Madrid en el programa El Partidazo de COPE. El exfutbolista, en conversación con Juanma Castaño, ha confesado que las sensaciones que le dejó el último partido contra el Benfica "no me gustaron", guiándose más por su percepción que por las estadísticas.

Falta de intensidad y liderazgo

Para Morientes, el Benfica "estuvo mucho mejor por encima de todos los niveles que el Madrid", destacando sus transiciones, la creación de espacios y las numerosas ocasiones. Una señal de alarma para el colaborador es "ver demasiado a Courtois", además de la excesiva dependencia en la faceta goleadora de un solo jugador, pidiendo que "alguien se le una más".

El exdelantero ha calificado el encuentro, junto con el del Atlético de Madrid, como "uno de los peores en sensaciones" y ha expresado su "gran decepción por cómo se produjo". Además, ha señalado una falta de entendimiento por parte de los jugadores que llegan al club, quienes no comprenden que para los rivales "ganar al Madrid es como el momento, es como el escaparate".

Un proyecto interrumpido

Morientes considera que al equipo "le falta algún jugador que coja el mando en el centro del campo". No obstante, ha matizado que, en su opinión, no se trata de un "problema de entrenador", sino de la continuidad de los proyectos.

Según su análisis, "en el Madrid ha sido demasiado prematuro la salida de Xabi Alonso", lo que ha generado una falta de continuidad en la metodología. Para Morientes, "los proyectos se inician y se terminan con las decisiones que se toman a principio de temporada", y los cambios bruscos generan incertidumbre.

Finalmente, la conversación derivó hacia la situación particular de algunos jugadores, donde Juanma Castaño ha destacado el caso de Vinicius, a quien ve "atascado" y en un "círculo vicioso".