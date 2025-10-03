El cónsul en Tel Aviv asistirá a los españoles de la flotilla hasta que queden libres

La Flotilla atraca en el puerto de Bizerta, en el norte de Túnez, 12 de septiembre

El cónsul de España en Tel Aviv, Fernando López de Castro, que este jueves ha visitado a algunos de los españoles de la flotilla Global Sumud en la prisión israelí de Saharonim (sur de Israel), seguirá yendo a este centro hasta que pueda contactar con todos y estén libres y de regreso a España.

Fuentes de Exteriores han señalado que el cónsul ha tenido acceso al centro penitenciario y ha podido mantener contacto con una parte del grupo de españoles que viajaban a bordo de la flotilla con destino a Gaza y que el miércoles fue interceptada por Israel.

En esta prisión, en el desierto del Neguev, se encuentran los alrededor de 450 integrantes de la flotilla que fueron detenidos por las autoridades israelíes, según un funcionario de la cárcel.

Se desconoce cuántos de los españoles (su número no es aún claro, aunque rondaría el medio centenar) han accedido a ser deportados de Israel inmediatamente, y cuáles lo han rechazado y tendrán que comparecer ante un juez, lo que retrasará el procedimiento.

Albares sigue permanentemente la situación

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, está "siguiendo y dando instrucciones personalmente desde el primer momento la situación de los ciudadanos y ciudadanas españolas de la flotilla para defender sus derechos, que puedan recuperar la libertad y regresar a España lo antes posible", según indican a EFE fuentes de ese departamento.

Para ello, añaden, ha organizado una célula de seguimiento "que le reporta varias veces al día" y está en contacto directo con el cónsul en Tel Aviv.

Además ha hablado con los ministros de Exteriores de distintos países con nacionales en la flotilla y ha pedido a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, que se posicione en favor de los ciudadanos europeos.

También está en contacto con representantes de los familiares y miembros de la flotilla y con aquellos líderes políticos que le han contactado al respecto, aseguran las fuentes.