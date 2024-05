Pepe Pela Palmeras y 'El ascensor de los tiesos', en Herrera en COPE

Pepe es sepulturero y vive en Algecias. Le conocen como Pepe 'Pela Palmeras' y lleva haciedo ocho años haciendo lo mismo. De lunes a lunes. Pase lo que pase.

Cuando llega del trabajo se poner a cocinar para unas sesenta personas. Coge un perol, una pila de tuperwares y prepara el plato que toque ese día para poner en marcha lo que él mismo ha bautizado como “El ascensor de los tiesos”.

¿Y qué es? Pepe vive en un tercero y mete el tupper en una bolsa. La amarra a una cuerda con un mosquetón y va bajando las bolsas por la ventana hasta que llegan a la manos de alguien necesitado que está esperando. Y así hasta que la pila de tuppers se vacía.

Pepe ha estado este jueves en Herrera en COPE y ha confirmado a Alberto Herrera que no ha faltado “ni un día” a esta iniciativa desde que comenzó hace ocho años.

Este algecireño ha reconocido que de pequeño “había mucha necesidad en mi casa. He vivido eso y me he visto a falta de comida. Como lo viví, me duele ver a la gente sin poder comer”.

Por ello, “me tengo que buscar la vida para que la gente pueda comer. Lo mismo cojo, por ejemplo, espárragos y luego los cambios por callos para luego cocinarlos y dárselo a los necestitados”.

Sobre cómo se organiza para hacer la comida y después repartirla, Pepe ha contado que “tengo a gente que me llama por teléfono y me pregunta a qué hora se pasa. Yo no quiero que se haga colas para que ellos puedan seguir siendo anónimos. Vienen de forma escalonada, y el que no puede venir, se lo repartimos nosotros. Hay que gente a la que le hace falta comer y le da vergüenza venir a por la comida”.

La forma de repartir la comida a través de la ventana vino porque “vivo en un tercero sin ascensor y si tengo que subir y bajar treinta veces, me quedo por el camino. Así que ideé la cuerda y el mosquetón para poner bajar las bolsas con la comida”.

Pepe, por último ha querido agradecer la ayuda de “mis vecinos y eso tengo que recalcarlo. A través de Facebook me quieren hacer bizum pero yo no quiero dinero de nadie. Les doy las gracias, pero prefiero otro tipo de ayuda, donando comida o recipientes...”