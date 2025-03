¿Estás pensando en comprarte un piso? Este es el detalle en el que debes fijarte si quieres ahorrar hasta un 30% en tu casa

Comprar una casa en España, a día de hoy, supone un enorme desafío. La escalada del precio de la vivienda, especialmente en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, junto a la escasez de oferta, complican la situación de forma exponencial.

Según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el precio medio del metro cuadrado en España ha alcanzado los 1.400 euros, lo que refleja un aumento continuo desde hace varios años.

A esto se suman los elevados tipos de interés que se aplican a la hora de pedir una hipoteca, lo que dificulta aún más el acceso a la propiedad para los compradores, especialmente los más jóvenes o los que no cuentan con un respaldo económico sólido.

Por ello, cualquier rebaja en el precio a la hora de adquirir una vivienda supone un desahogo, principalmente para los que no cuentan con muchos ahorros o les salen las cuentas muy justas a final de mes.

Pisos okupados a la venta

Dentro de la oferta de viviendas a la venta en nuestro país, existen unas 20.000 que están okupadas y a la venta, al mismo tiempo, lo que supone un 2,6% de todas las casas que ofrece el mercado.

¿Quién compra una casa okupada? ¿Y por qué? ¿Qué gana con ello? Una de las mayores ventajas supone el precio, y es que este tipo de pisos se venden por debajo del valor de mercado y el descuento suele ser realmente notable.

Por provincias, Gerona encabeza el mapa de la venta de pisos okupados en España. Allí, casi 9 de cada 100 viviendas, cerca de un 10%, de las que hay en venta en esta provincia, están okupadas.

Le sigue Murcia con un 5,5%, Sevilla se queda cerca del 5% y Almería está en el 4%. En números absolutos, Barcelona es la ciudad con más inmuebles en esta situación, con 723. Después Madrid, 644.

Tipos de okupación

Respecto a los tipos de okupación, se distinguen tres principalmente. Por un lado, está el tradicional, el que okupa una vivienda vacía, como puede ser en el caso de Gerona, que hay muchísimas viviendas de segunda residencia.

Otro tipo de okupación de personas que vivían de alquiler, con un contrato, pero dejan de pagar y siguen en el piso.

Por último, encontramos pisos que están embargados a familias que han dejado de pagar su piso y permanecen en la vivienda porque tienen menores a su cargo y en el anuncio pone okupado, aunque realmente queremos decir embargado.

Quién compra un piso okupado

En 'Herrera en COPE' hemos hablado con Ulises Rodríguez, que es gerente de la inmobiliaria Akris, y ha explicado quién compra un piso okupado y cuáles son las ventajas a nivel económico de realizar esta operación.

Ante la pregunta de cuánto se ahorra la persona que compra un piso okupado, explica que la media está "en torno a un 25 o un 30%", aunque "varía mucho dependiendo de comunidades o de poblaciones mayores o menores, porque mayor población y mayor demanda, menos se rebaja ese precio".

Por otro lado, ha explicado que, en una primera búsqueda, cualquier puede estar interesado en comprar un piso okupado, ya que de primeras resulta atractivo por su precio, es que es "un poco mejor el precio medio de la compra en la zona".

Sin embargo, son muchos los que no se fijan en que está okupado y cuando lo descubren dejan de estar interesado en él: "Muchas veces no se lee de verdad todo el anuncio y no se fijan en que se explique efectivamente que es una vivienda okupada o que es una vivienda sin posesión y que, debido a eso, tiene otro precio".

"Por lo tanto, se interesa a todo el mundo, pero luego, al final, a quien le interesa de verdad es a un inversor que lo que quiera es comprar una vivienda a un precio más económico de la media para poder tener la posesión de su inmueble y ponerla en alquiler o en venta.

Siempre tienen algún problema de que efectivamente no pueden echar a ese okupa o la negociación es un poco más tediosa. También es cierto que, dependiendo de quién sea el propietario de esos inmuebles, pueden mantener más o menos negociaciones con esas personas que están dentro", ha desgranado.