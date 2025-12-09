"A partir de enero, si unos padres ingresan 300 euros todos los meses a sus hijos para ayudar en la hipoteca y no se devuelven se considera donación; ya no se escapa a ojos del fisco"

A partir del 1 de enero, la forma en que Hacienda controla los pagos electrónicos como Bizum cambia radicalmente. La nueva normativa pondrá el foco en la periodicidad de los movimientos en lugar de en su cuantía, lo que afectará a miles de pequeñas transacciones hasta ahora invisibles para el fisco. Así lo han analizado Jorge Bustos y Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE, en el programa 'Herrera en COPE'.

El foco en el patrón, no en la cantidad

Hasta ahora, los bancos debían informar a la Agencia Tributaria de movimientos que superaran los 3.000 euros. Con la nueva regulación, esta cifra pasa a ser secundaria. Según ha explicado Marta Ruiz, lo importante ahora es "el patrón que siguen esos cobros, ciertas cantidades que se reciben de manera periódica". Los bancos y todas las entidades de pago electrónico enviarán un informe mensual a Hacienda con los pagos sospechosos, sin importar la cantidad.

Alamy Stock Photo Sede de la Agencia Tributaria en Manacor

Esto abre la puerta a que operaciones de 50, 200 o 500 euros realizados por Bizum, tarjeta o transferencia puedan despertar las alarmas. La normativa se actualiza mediante un real decreto para adaptarse a un contexto cada vez más digital, donde solo en España se realizan 3 millones de Bizum al día, unos 35 por segundo.

El ejemplo de la donación de padres a hijos

El caso de unos padres que ayudan a su hijo con el alquiler o la hipoteca es uno de los ejemplos más claros. Si se ingresan 300 euros todos los meses para este fin y ese dinero no se devuelve, se crea un patrón de donación que antes podía pasar desapercibido. "Ahí hay un patrón de donación que antes se escapaba a ojos del fisco y ahora no", ha señalado Ruiz.

Más sobre Hacienda Los bancos enviarán a Hacienda un informe anual de los españoles que hagan movimientos en su tarjeta por más de 25.000 euros al año

Para evitar problemas, la economista ha aclarado que existen fórmulas legales. Una opción es declarar la donación y pagar el impuesto correspondiente, que en muchas comunidades está bonificado. La otra es formalizar un préstamo familiar a interés cero con un calendario de devoluciones y presentarlo en Hacienda. El problema, insiste, no es la ayuda, sino "no estar declarando una actividad que debería rendir cuentas al fisco".

La lupa sobre los autónomos

Para los autónomos, el nuevo año se presenta más complicado. Deberán ser especialmente ordenados, ya que "cada cobro mediante Bizum o tarjeta va a tener que estar respaldado por la factura correspondiente", incluso si es de solo 10 euros. Además, será crucial separar los cobros personales de los profesionales, especialmente para quienes usan una única cuenta bancaria.

Es una pasada cómo hay un acoso y derribo por parte de Hacienda contra el autónomo Macarena Empresaria

La medida ha generado críticas entre los trabajadores por cuenta propia. Macarena, artesana de Madrid, ha expresado su malestar: "Es una pasada cómo hay un acoso de riesgo contra el autónomo", y ha añadido que "la mayoría de los autónomos en España no viven, sobreviven". En la misma línea, Carlos Romero, de la asociación española de asesores fiscales AEDAF, sostiene que Hacienda se está fijando más en los pequeños contribuyentes.

Según Romero, la atención debería centrarse en otros ámbitos: "Y donde, efectivamente, está el fraude, y el fraude con determinadas sociedades instrumentales, y con gente que efectivamente quiere eludir y que mueve cifras importantes". Lo que parece seguro es que aumentarán las comprobaciones y requerimientos de Hacienda para acreditar que los movimientos se corresponden con las declaraciones tributarias.