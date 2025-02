¿Tu pareja ronca y te vas a otra cama? Estas son las consecuencias para tu salud si tomas esta decisión

La calidad del sueño es un factor determinante para tener una buena salud, además de afrontar nuestro día con energía y fuerzas renovadas.

En los últimos meses, hay un término que se está haciendo muy popular, es lo que conocemos como 'divorcio del sueño'. Se utiliza para aquellas parejas que no duermen juntas, lo hacen en camas separadas, a veces en la misma habitación o, incluso, en habitaciones diferentes.

te puede interesar La infusión que te ayuda a dormir mejor y mejora tu concentración: los efectos de tomar solo una taza al día

En 'Herrera en COPE' hemos puesto el foco en este asunto de la mano de varios expertos en la sección 'El Rincón de Pensar' junto a Mar Amate.

Entre el 20 y el 48% de los adultos españoles experimentan dificultad a la hora de iniciar o de mantener el sueño en algún momento de su vida. Centrándonos en las parejas que no duermen juntas, Aragón es la comunidad autónoma donde más parejas duermen separadas, en concreto, un 14%.

Estamos ante un fenómeno que tiene muchos años, aunque se le esté empezando a poner nombre a día de hoy y esté siendo estudiado por la neurociencia.

Los beneficios de dormir separados

La psicóloga Silvia Congost explica cuál es la parte positiva de dormir en camas o en habitaciones separadas: "Lo que verdaderamente importa en una relación es lo que ocurre durante el día, cuando estamos despiertos, no de qué forma durmamos. Yo creo que tenemos sobrevalorado el hecho de dormir juntos y olvidamos que tener un sueño tranquilo y reparador es fundamental.

Alamy Stock Photo Este truco permite encontrar el sueño fácilmente

Hay situaciones como tener una pareja que ronca, que se mueve mucho, que enciende el móvil a medianoche, y si la otra parte tiene un sueño muy superficial y se despierta a la mínima, todo esto puede acabar teniendo consecuencias devastadoras e incluso acabar con la propia relación".

Desventajas

En el lado contrario, el doctor en neurociencia y psicobiología, Diego Redolar, argumenta por qué dormir separados puede pasar factura: "Que una pareja decida dormir separada es negativo para el funcionamiento del sistema nervioso.

Sabemos que cuando las parejas duermen juntas, se reducen los niveles de cortisol, que es la principal hormona que se libera en situación de estrés, y se aumentan los niveles de otra hormona, que es la que establece los vínculos entre las personas, que es la oxitocina.

Además de fomentar que el funcionamiento de la fase de sueño de ondas lentas y la del REM sea más óptima y nuestra calidad de sueño sea mejor".

La experiencia de carmina durmiendo separada de su marido

Por último, hemos podido hablar con Carmina. Ella y su marido Antonio llevan más de 50 años casados y duermen juntos desde hace siete: "El que ronca mucho es mi marido, pero no es de ahora, desde que me casé, hace ya 52 años.

Me acostumbré y ya no notaba que roncaba. Pero ahora, con los años, ya se movía él más, no podía moverse bien y me incomodaba porque me despertaba. Hace 15 años o más, duermo sola, yo en una alcoba y él en otra".