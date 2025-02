La infusión que te ayuda a dormir mejor y mejora tu concentración: los efectos de tomar solo una taza al día

Las infusiones y tés están ganando cada vez más popularidad en nuestro país y lo mejor es que suele haberlas para todo. Para la retención de líquidos, para la inflamación, para adelgazar e incluso para dormir mejor. Y es que precisamente esto último, dormir mejor, es una de las opciones más socorridas de muchos españoles.

Según la Sociedad Española de Neurología (SEN), asegura que entre un 25% y un 35% de la población adulta padece insomnio transitorio, mientras que entre un 10% y un 15%, más de cuatro millones de españoles, sufren de insomnio crónico.

Pero eso no es todo. Si consultamos los datos arrojados por un estudio de la Sociedad Española del Sueño, más de la mitad de los ciudadanos duermen mal, frente a los que duermen bien. De ellos, más del 13% asegura que no descansa. Unas cifras que evidencian que nuestra calidad el sueño no es óptima en absoluto.

Llega un momento en el que es necesario acudir a profesionales que prescriban algún tipo de medicación para poner fin a este problema. Sin embargo, hay otros, especialmente aquellos que no padecen insomnio grave, que acaban recurriendo a infusiones y tés.

BENEFICIOS DE TOMAR TÉ VERDE

Se trata del té verde, una de las infusiones estrellas en nuestro país. Originaria de China y Japón, el té verde no se somete a un proceso de oxidación, lo que ayuda a conservar sus antioxidantes, como las catequinas y los polifenoles.

Gracias a estos compuestos, el té verde es popularmente conocido por sus propiedades beneficiosas para la salud. De hecho, según un estudio publicado en el Journal of Nutrition, Health and Aging, las personas que consumieron té verde mejoraron de manera notable su memoria, fundamentalmente en aquellas tareas relacionadas con la retención de información.

Alamy Stock Photo Imagen de archivo

Esta bebida también es una fuente rica de flavonoides, que favorecen el flujo sanguíneo en el cerebro. Esto, por lo tanto, mejora y optimiza su funcionamiento.

Anteriormente hablamos de las catequinas y es fundamental explicar que este potente antioxidante protege nuestro cerebro de los radicales libres, unas moléculas capaces de dañar las células cerebrales y afectar a algunas funciones como, por ejemplo, la memoria.

Cuando lo tomamos, estas catequinas promueven la salud cerebral a largo plazo, además ayudar a prevenir el envejecimiento prematuro y enfermedades crónicas como enfermedades cardiovasculares o cáncer.

El té verde es una fuente rica en vitaminas y minerales esenciales.

¿y qué ocurre con la teína para dormir?

Es una de las preguntas que probablemente te hayas hecho ya. Si el té contiene teína, ¿no es perjudicial para el sueño? Una premisa que es fundamental desmentir.

El té verde contiene L-teanina, un aminoácido que favorece la relajación sin causar somnolencia y ayuda a equilibrar los efectos de la cafeína, proporcionando energía estable y mejorando la concentración. La L-teanina incrementa la producción de ondas cerebrales alfa, que se asocian a un estado de calma y concentración relajada, lo cual facilita la transición hacia el sueño.

Alamy Stock Photo Imagen de archivo

A diferencia de la cafeína, el té actúa de tal manera que durante el día no causa ningún tipo de somnolencia, pero ayuda a mejorar la calidad el sueño nocturno. Por eso, según este estudio, tomar té verde durante el día es una buena opción para dormir mejor por las noches.

El mejor momento para tomar té verde es por la mañana o a lo largo de la tarde, cuando los efectos estimulantes de la bebida pueden aprovecharse pero, eso sí, sin interferir en el sueño. Es fundamental evitarlo justo antes de dormir, ya que podría afectar al descanso.