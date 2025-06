Raúl González no va a ser seleccionador español sub-21

Santi Denia dejó este jueves de ejercer como seleccionador español sub-21 y olímpico después de 15 años entrenando en las diferentes categorías inferiores de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El técnico abandona los cargos para emprender una nueva aventura profesional tras caer eliminado en los cuartos de final del Europeo sub-21 ante Inglaterra el pasado sábado.

Un Santi Denia que en sus 15 años en la REF ganó el Europeo sub-17 de 2017 en Croacia y, dos años más tarde, en 2019, alcanzó la cima con la selección española sub-19 en Armenia.

Al frente de la selección olímpica se colgó el oro en los Juegos de París 2024. Además, consiguió la plata en Tokio 2020 como segundo entrenador de Luis de la Fuente.

Santi Denia se incorporó a la RFEF en agosto de 2010 para entrenar a España sub-16 y en 2011 pasó a entrenar a la Selección sub-17. Ahí se mantuvo hasta 2019, cuando dio el salto a la sub-19, y, a inicios de 2023, con el ascenso de Luis de la Fuente a la absoluta, pasó a hacerse cargo de España sub-21, equipo al que ha dirigido hasta este último Europeo de Eslovaquia.

En total, 220 partidos en el banquillo de las categorías inferiores de la selección española: Diez con la sub-15, 16 con la sub-16, 105 al frente de la sub-17, 14 con la sub-28, 39 con la sub-19, 30 con la sub-21 y seis con la Olímpica.

Trayectoria exitosa en la RFEF que abandona después de 15 años para emprender una nueva aventura profesional, que apunta a producirse en el fútbol árabe.

sustituto

Durante los últimos días había sonado el nombre de Raúl González. Tal y como adelantó MARCA y pudo confirmar Deportes COPE, se barajó el nombre del extécnico del Castilla. Según pudo saber nuestra compañera Arancha Rodríguez, Raúl no veía con malos ojos esa opción ya que no querría irse de España, e incluso su nombre estuvo relacionado con algunos equipos de LaLiga durante las últimas semanas, pero finalmente, como informó Juanma Castaño esta noche en El Partidazo de COPE, Raúl no será finalmente el seleccionador.

Hubo conversaciones con él, pero tiene otras dos ofertas sobre la mesa y la posibilidad de que Raúl sea seleccionador sub-21 se ha enfriado muchísimo y por tanto, la RFEF tendrá que buscar otras alternativas.