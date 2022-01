Marian Rojas: “Los abrazos activan la oxitocina, ésta la empatía y necesitamos regarnos de ella”

“Necesitamos abrazos”, así de clara y directa se ha mostrado Marian Rojas, psiquiatra y autora de ‘Encuentra tu persona vitamina’, en Fin de Semana con Cristina. Y lo asegura porque “eso genera oxitocina, que es básica para la empatía”. De hecho a ella se lo han dicho muchas veces durante la pandemia y es origen de su libro: “Me he dado cuenta de que la oxitocina transforma mi mundo. Es una hormona que nos genera mucho bienestar cuando la activamos, y el abrazo la genera mucho”.

La oxitocina se genera, como explica, “en los abrazos, las caricias, una mirada compasiva, alguien que te quiere y te lo dice. Nos tenemos que nutrir y debemos segregarla porque 1. potencia el sistema inmune, y ahora mismo lo necesitamos; 2. baja el cortisol, que sea activa en los momentos de miedo y caos, de pandemia, cuando todo está en el aire y se puede controlar. Cuando necesitamos controlar las cosas, una forma de recuperar el control es con la oxitocina y el abrazo es una forma de tenerlo”.

Curiosamente, según cuenta Rojas, “los mayores, los ancianos, y los bebés son muy sensibles al tacto, lo sienten muchísimo, y arrebatárselo, que lo hemos hecho en la pandemia, es durísimo. No les quitemos eso a las personas mayores, hay que cogerles la mano y transmitirles cariño. Si no puedes pues decirles eso al menos decirles ‘te quiero, te entiendo, no estás solo”.

Por el contrario, “el miedo baja la oxitocina y te hace perder la empatía”. Para terminar, Marian nos habla de su siguiente invitado, del que comentará más adelante: “El nervio vago, un nervio muy activo del organismo, y tiene mucha relación con la oxitocina”.