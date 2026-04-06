"Mover el Guernica al País Vasco no es una catetada, es algo peor; es blanquear el Pacto de Santoña de 1937 entre el PNV y los fascistas"

La polémica sobre el posible traslado del Guernica a Euskadi ha escalado hasta convertirse en un tenso cruce de acusaciones políticas. El debate, analizado en el programa 'Herrera en COPE' por Jorge Bustos y Pilar Cisneros, parte de la petición del lehendakari, Imanol Pradales, quien ha instado al Gobierno a tener "valentía política" para llevar la obra de Picasso al País Vasco. Pradales ha llegado a comparar la operación con la exhumación de Franco: "¿Va a tener el gobierno español la valentía política de traer el garnica a Euskadi? ¿Sí o no? Sacaron a Franco de su tumba en el Valle de los Caídos, y no son capaces de traer un cuadro de Madrid a Euskadi".

Herrera en COPE Jorge Bustos

La solicitud del ejecutivo vasco, que pretende exhibir la obra temporalmente en el museo Guggenheim de Bilbao con motivo del 90 aniversario del bombardeo, ha chocado con un rotundo rechazo tanto técnico como político. Por un lado, un informe reciente del Museo Reina Sofía ha desaconsejado "rotundamente" mover el cuadro, dado que su estado de conservación podría verse perjudicado de forma irreversible. Por otro, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado en redes sociales las intenciones del nacionalismo vasco como "absurdas y catetas".

El análisis de Jorge Bustos

Frente a las críticas de Ayuso, el periodista Jorge Bustos ha ofrecido una perspectiva más dura en los micrófonos de COPE. Según Bustos, la petición del PNV va más allá de una simple "catetada". En su opinión, la insistencia en el traslado del 'Guernica' responde a una estrategia política mucho más profunda y calculada por parte del Partido Nacionalista Vasco.

Mover el Guernica es algo peor que una catetada, es intentar blanquear su pacto con los fascistas" Jorge Bustos

Para el analista, la verdadera intención del PNV es reescribir su propio pasado. Bustos ha afirmado que se trata de "algo peor que una catetada, es intentar blanquear su pacto con los fascistas". Con esta declaración, ha hecho referencia directa al histórico y controvertido "pacto de Santoña", firmado por el PNV en plena Guerra Civil.