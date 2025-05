Melody rompe su silencio tras Eurovisión y así reacciona Carlos Herrera a sus palabras sobre Broncano

Melody se ha colado en 'Herrera en COPE'. La representante de España en Eurovisión rompía su silencio este lunes tras haber quedado en antepenúltima posición en el festival celebrado el 17 de mayo en Basilea, Suiza.

Sus palabras han destacado en la sección 'Lo que hace ruido', en la que cada mañana María José Navarro comparte con Carlos Herrera y todos sus oyentes los temas que más conversación están generando en redes sociales.

Durante la rueda de prensa, acompañada de María Izaguirre, directora de Comunicación de RTVE, la artista tuvo palabras para aquellos programas que la han criticado. Como ha explicado Navarro, Melody "acusó a Sonsoles Ónega de buscarle los peros y los fallos con ahínco", además de referirse a David Broncano sin nombrarlo directamente.

Y es que el presentador de 'La Revuelta' tuvo unas palabras para la artista sevillana, ironizando sobre su puesto en la clasificación y por el hecho de haberse ido a casa sin pasar por su programa, como estaba previsto.

EFE Melody en la rueda de prensa tras el festival de Eurovisión

las palabras de melody sobre broncano

"Necesitaba estar con mi hijo y mi familia. Han sido muchos meses en los que he priorizado el trabajo porque di mi palabra de estar a tope. Pedí, y lo dejé claro que, una vez que terminara, me iba unos días a mi casa. Me ha sorprendido el revuelo total.

Me ha dolido que compañeros han hecho comentarios despectivos hacia mi persona. No me parece. Cuando he pedido días de descanso, también está por encima de todo la salud mental y hay programas que se han reído.

Redes Sociales Melody, emocionada durante la rueda de prensa

Voy a ir a los programas donde se me respete y me den mi sitio. Estoy abierta a unas disculpas. Todos nos podemos disculpar, yo la primera", eran las palabras de Melody.

Tras escuchar este fragmento de la rueda de prensa, Herrera no salía de su asombro y solo ha podido soltar un "¡caramba!", además de añadir que la sevillana es uno de los nombres propios de este martes.

la puesta en escena de melody

Otros de los temas que más sorpresa ha generado ha sido la puesta en escena, y es que Melody ha asegurado que no tuvo ni voz ni voto en la escenografía.

"La puesta en escena me parece muy bien, pero yo hubiese hecho una apuesta mucho más potente, porque yo doy para crear lo que queráis. Pero una vez que gané Benidorm Fest, la candidatura pasa a ser de RTVE y ellos deciden lo que quieren", ha señalado, antes de confesar que "había muchas cosas con las que no estaba de acuerdo" y que sufrió "mucho" por ejemplo, con el telón.