Melody, enfadada con La Revuelta: "No hay que burlarse del puesto, yo no me meto con las audiencias de cada uno"

Madrid - Publicado el 26 may 2025, 16:54 - Actualizado 26 may 2025, 17:08

La que ha sido la representante de España en Eurovisión, Melody, ha respondido de manera contundente este lunes a los rumores de enfados tras la actuación, así como a los comentarios sobre ella en el programa La Revuelta, en Televisión Española. En una rueda de prensa precisamente emitida por RTVE, la sevillana aseguraba que "se han dicho cosas que no son verdad".

"Me ha sorprendido mucho que se ha creado un revuelo total cuando yo no he dicho nada, se habla mucho de la conciliación laboral y me sorprende que no se entendiese que necesitaba unos días en casa, con mi bebé", ha reclamado Melody ante los medios. "Se ha especulado mucho y se han dicho cosas que no son verdad, que había echado a gente del camerino, y no es verdad".

Polémica con La rEvuelta

Otro asunto que ha querido responder y aclarar la cantante ante los medios han sido los comentarios que se produjeron la pasada semana durante el programa de TVE La Revuelta, donde el presentador, David Broncano, y los colaboradores, bromeaban con el estado de ánimo de Melody tras el mal resultado en Eurovisión, asegurando que estaba "en casa con las persianas bajadas".

"Ha habido algún programa de televisión en el que se han reído de que yo me haya ido a mi casa porque necesitase tiempo, y no me parece, no me gusta la doble moral de que se hable de salud mental y se haga risa y burla de mí diciendo que a lo mejor esté en mi casa bajando las persianas, me gusta el cachondeo, pero la salud mental no es algo para hacer humor", reclama.

"No hay que burlarse del puesto y del numero porque no me mete en las audiencias de cada uno", concluye la artista sevillana antes de bromear diciendo "se tenía que decir y se dijo".