La frase de Ancelotti en su despedida del Real Madrid, que llama la atención de Carlos Herrera: "No tienes que preguntar por qué"

El último fin de semana de mayo ha estado marcado por la actualidad deportiva. Mientras en primera división hemos puesto punto y final a la liga, en segunda queda una jornada para decidir qué equipos subirán de categoría. En tenis, Rafa Nadal es el nombre propio por el homenaje que ha recibido en Roland Garros.

Como buen amante del deporte, Carlos Herrera ha comenzado este lunes analizando estos eventos y poniendo el foco en los detalles que más le han llamado la atención.

"El verano está a la vuelta de la esquina, le queda menos de un mes y se percibe todo detalles sutiles como el calor de golpe o que no haya liga ya en primera división. Ha sido un fin de semana para felicitar a los valencianos del Levante, que suben a la máxima categoría. Dar ánimo a la gente de Leganés, que baja a segunda", comenzaba recordando el comunicador.

En este punto, se ha fijado en el Real Madrid, que despidió a Modric y a Ancelotti: "La verdad, dos señores. Ancelotti dijo una cosa que se lo tendrían que grabar a fuego todos los que fichan por un club o en un momento determinado fichan por cualquier entidad de cualquier tipo.

EFE Tifo dedicado a Ancelotti en su despedida del Real Madrid

De la misma manera que no preguntas por qué te han fichado, no tienes que preguntar por qué te despiden o te relevan. Vamos a llamar relevar más que despedir. Ancelotti dijo, oiga, ¿ustedes creen que yo creo que voy a ser entrenador del Real Madrid toda la vida? No, las cosas tienen un principio y un final", ha apuntado Herrera.

El adiós a rafa nadal

Por otro lado, el comunicador ha puesto el foco en París: "La verdad que la emotividad ha estado en la pista de Roland Garros con el homenaje que le han brindado a Rafa Nadal. Se lo iban a hacer el año pasado, pero Rafa decía que igual compito el año que viene.

No ha competido, no estaba ya para competir. Es evidente, pero allí ha forjado su leyenda. Es muy difícil ni siquiera empatar con Rafa en Roland Garros. Allí estaban Federer, Djokovic, Murray, grandes rivales y amigos".

sus palabras en el partidazo

Tras el homenaje, el tenista manacorí pasaba por los micrófonos de 'El Partidazo de COPE' para mostrar su emoción por lo vivido: "Uno se siente especialmente, lo primero agradecido por todo el cariño, por todo el respeto que me han mostrado en este país y en esta ciudad.

TE PUEDE INTERESAR El reproche de Paco González al ver la despedida de Roland Garros a Rafa Nadal: "Ojalá..."

La realidad, soy español, siempre me he considerado como tal y he presumido de ello, pero siempre he respetado y he querido también a este país desde el primer día que estuve aquí. Y realmente sentir ese cariño, ese respeto y ese amor recíproco es algo difícil de poder expresar en palabras, porque realmente ser reconocido en el lugar que ha sido más importante para uno mismo es algo muy, muy especial.

Y yo en este sentido lo he conseguido y para mí es una grandísima satisfacción personal y evidentemente tener ese trocito de mí para siempre en la Philippe Chatrier, pues es algo que me emociona solo pensarlo, al final solo puedo dar las gracias por todo.

EFE FOTODELDIA PARIS, 25/05/2025.- Los jugadores Novak Djokovic (Serbia); Roger Federer (Suiza); y Andy Murray (Reino Unido), de izda. a dcha., acompañan al extenista español Rafael Nadal durante el homenaje que le ofreció Roland Garros este domingo. EFE/TERESA SUAREZ

Ha sido un día inolvidable y aunque yo no soy dado a estas cosas, diría que ha sido un día perfecto, ha sido un día que me ha emocionado, ha sido una ceremonia sin que yo haya elegido absolutamente nada, creo que ha sido una ceremonia perfecta y a la justa medida que yo hubiera soñado, solo puedo agradecer eso".